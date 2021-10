ASSE Mercato : Renforts défensifs en janvier, un nom proposé

Publié par ALEXIS le 22 octobre 2021 à 18:44

L’ ASSE va mal et devrait se renforcer pendant le mercato hivernal en janvier 2022. La rumeur du pré-mercato évoque l’arrivée d’un défenseur central en priorité.

ASSE : Priorité ? Recrutement d'un défenseur central en janvier

Sans budget pour recruter de nouveaux joueurs, l’ ASSE a fait du sur place lors du dernier mercato estival en se renforçant en interne, surtout défensivement. Claude Puel a fait confiance à Mickaël Nadé (22 ans) prêté à Quevilly Rouen qui évoluait en National la saison dernière. Le jeune Saïdou Sow (19 ans) a été aussi intégré au sein de l’équipe A pour épauler Timothée Kolodziejczak et Harold Moukoudi, eux-mêmes en grande difficulté dans la défense centrale de l’AS Saint-Étienne. Résultats ? L’équipe de Claude Puel est la lanterne rouge de Ligue 1 avec 4 points et la pire défense du championnat, soit 23 buts concédés en 10 matchs.

Pour tenter de colmater les brèches, le club ligérien a prévu l’arrivée d’un arrière axial en priorité cet hiver, selon les informations de Peuple Vert. « La priorité des priorités réside dans le recrutement d'un défenseur central, et ce dès que possible », a appris le média. « La cellule y travaille pour qu'un central rejoigne rapidement le groupe. Ce sera un défenseur opérationnel rapidement », a indiqué la source, tout en précisant que le changement d’entraîneur (Puel est menacé de limogeage) sur le banc de touche des Verts « ne devrait pas changer cette intention de recruter ».

Vitorino Hilton proposé en renfort

Alexandre Sanfilippo, webmaster du site spécialisé sur l’actualité sur l’ ASSE, s’est permis de faire une proposition aux décideurs du club ligérien. Dans une interview accordée à But Football Club, il a porté son choix sur Vitorino Hilton (44 ans), retraité après 10 saisons consécutives au Montpellier HSC. « J'ai lu récemment une interview d'Hilton. Il disait que le terrain lui manquait et qu'il aimerait reprendre. On devrait le prendre. Je suis convaincu qu'il stabiliserait la défense. Il ne ferait pas pire que nos défenseurs, ça c'est une certitude », a-t-il confié, tout en critiquant sévèrement la charnière centrale actuelle des Verts. « La défense ? Quelle horreur ! […] Dans l'axe, ce n'est pas possible. C'est indigne de la L1. C'est trop lent, ça manque d'intelligence », a-t-il enfoncé.