OM-PSG : Marseille prend une décision importante avant le Classico

Publié par Thomas le 22 octobre 2021 à 19:44

C’est le match que tous les supporters marseillais et parisiens attendent. Ce week-end, l’ OM reçoit le PSG pour un Classico qui s’annonce d’ores et déjà palpitant. Néanmoins, l’Olympique de Marseille a pris une décision forte ce vendredi, afin d’assurer la sécurité de la rencontre et elle ne devrait pas plaire aux supporters olympiens.

OM : Face au PSG, Marseille installe des filets géants

Afin de prévenir d’éventuelles rixes en tribune, les dirigeants phocéens ont acté ce vendredi une mesure importante, visant à protéger les supporters du PSG présents au Vélodrome pour le Classico de ce dimanche. Après les nombreux débordements survenus depuis la reprise sur les pelouses de Ligue 1, le staff marseillais a ordonné l’installation de filets amovibles sur le parcage visiteur pour empêcher les supporters de l’ OM de jeter des projectiles sur la tribune rivale.

Parallèlement, ces filets auront pour effet de protéger les joueurs, notamment sur les phases de corners, moment où ces derniers sont les plus vulnérables aux projectiles des visiteurs. On se souvient notamment des affrontements survenus entre l’OGC Nice et l’OM à l’Allianz Riviera le 22 août dernier, qui étaient partis d’un corner de Dimitri Payet à un quart d’heure de la fin. Le Réunionnais était sorti de ses gonds après avoir été touché par des projectiles niçois.

Selon RMC Sport, ce sont 4 filets qui ont été commandés par le club "pour les positionner à des endroits stratégiques jugés à risques. Ils seront portés et déplacés par 12 stadiers spécialement dédiés à ces filets, sur des points chauds comme des corners du PSG" a affirmé le média sportif.

L’Olympique de Marseille a très mal vécu les récentes sanctions adjugées à son encontre après les échauffourées contre Angers et Nice. Ironie du sort, l’arbitre du Classico n’est autre que Benoît Bastien, en charge de la rencontre à l’Allianz Riviera fin août. Cette fois-ci, le Français devrait faire preuve de plus de sévérité pour OM-PSG en cas de débordement (ce dernier avait vivement été critiqué pour son laxisme à Nice).