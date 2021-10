OM - PSG : La réaction de Pochettino après le nul à Marseille

Publié par Ange A. le 25 octobre 2021 à 00:05

L’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se sont séparés sur un score de parité (0-0) dimanche au Vélodrome. Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a livré son analyse après ce résultat contre l’OM.

Le PSG accroché au Vélodrome par l’OM

Après deux succès sur le fil contre Angers puis Leipzig, le Paris Saint-Germain avait de nouveau fort à faire ce dimanche. Le PSG se déplaçait sur la pelouse de l’Orange Vélodrome pour défier l’Olympique de Marseille. Malgré les retours de Neymar Jr et Angel Di Maria, le club francilien n’a pas réussi à s’offrir un succès contre l’OM. Bousculés, les Parisiens ont même fini la rencontre à dix suite à l’expulsion d’Achraf Hakimi avant l’heure de jeu. Suite à ce nul, le club francilien garde la tête du championnat avec 7 points d’avance sur le RC Lens, son surprenant dauphin. Quant à son rival historique, il occupe la 4e place du classement.

Des motifs de satisfaction pour Pochettino après le Classique

Entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a affiché une certaine satisfaction après ce nul. Le technicien argentin note juste qu’il a manqué de réalisme à ses hommes pour rentrer avec les trois points. « Je crois qu’on a bien joué, avec différentes phases. Il nous a juste manqué de marquer. On a beaucoup de choses positives. L’équipe a montré du caractère et de la personnalité. On a montré du style et de l’identité », a lancé le coach du PSG au micro de Prime Video. Bien que ses hommes aient terminé à dix, l’entraîneur parisien est satisfait du contenu produit et estime même qu’ils auraient dû l’emporter. « On ne peut pas célébrer ce point parce qu’il reste un sentiment un peu amer avec ce match. Mais il y a eu des bonnes choses au niveau offensif, on a juste pêché dans la finition. Je pense qu'on était un peu meilleurs que l’OM, pas de beaucoup, mais on aurait mérité la victoire », a-t-il assuré.