Bordeaux : La grosse inquiétude de Petkovic après Lorient !

Entraîneur des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic a exprimé sa frustration, mais aussi son inquiétude après le match nul concédé face au FC Lorient (1-1).

Les Girondins de Bordeaux ont des regrets. En déplacement sur la pelouse du Stade du Moustoir, les hommes de Vladimir Petkovic n'ont pas réussi à s’imposer face au FC Lorient. Alors qu’ils avaient ouvert le score à la 46e minute, les Girondins de Bordeaux se sont fait rattraper à la 76e minute grâce à un but de Julien Laporte. Le score n’évoluera pas, les deux équipes se séparent sur ce score de 1 but partout.

Si le résultat semble logique en raison de la physionomie du match, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic estime que son équipe méritait de remporter la victoire. Frustré, le coach bordelais a notamment pointé du doigt le manque d’efficacité de ses joueurs. « On voulait vraiment gagner. On a eu plus d'occasions nettes. Ça a été un match plein d'engagements, mais malheureusement, encore une fois, nous n'avons pas été décisifs au final. C'est aussi dommage qu'on ait pris ce rouge (Jean Onana) qui, pour moi, n'était pas mérité », a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Équipe.

L’heure de la révolte a sonné pour les Girondins de Bordeaux

Avec ce nouveau nul contre FC Lorient (1-1), les Girondins de Bordeaux étirent une série de cinq matchs sans victoire. Les Bordelais sont toujours 17e de Ligue 1, à trois points du barragiste, Brest. Vladimir Petkovic et ses hommes devront vite relever la tête pour mettre un terme à cette série de résultats négatifs et cela passe par un succès ce dimanche face au Stade de Reims. L’entraîneur bordelais espère d’ailleurs que l’esprit de révolte habitera ses troupes face aux Rémois (16e).

« Il sera impératif de gagner la semaine prochaine contre Reims (…) Nous avons obtenu un point, c'est aussi bon en ce moment, mais nous avons besoin d'une victoire pour nous libérer », a-t-il ajouté. Tout autre résultat devrait fragiliser la situation du coach croate, qui ne parvient toujours pas à relancer les Bordelais. Son bilan à Bordeaux est inquiétant, avec une victoire en onze rencontres de Ligue 1.