PSG : Pochettino au coeur d’un scandale après le Classico !

Publié par JEAN-LUC D le 25 octobre 2021 à 13:15

Tenu en échec au Stade Vélodrome face à l’OM (0-0), le PSG de Mauricio Pochettino est rentré à Paris avec un bon point au regard de la physionomie du match. Pour plusieurs observateurs, ce résultat porte en partie sur le manque de management de l’entraîneur parisien.

Pierre Ménès pointe comme responsable Pochettino

Même si le Paris Saint-Germain est loin au classement devant les 19 autres autres équipes de Ligue 1, le constat reste que le jeu proposé par les hommes de Mauricio Pochettino ne donne pas envie. Malgré un effectif jalousé à travers l’Europe, les Rouge et Bleu pratiquent un football poussif qui repose en grande partie sur leurs individualités. L’exemple le plus flagrant est Lionel Messi. Toujours muet en Ligue 1, le meilleur joueur de la planète peine à peser sur le jeu de l’équipe parisienne. Cependant, Pierre Ménès pense que Pochettino est le principal responsable du rendement du sextuple Ballon d’Or.

« Concernant la prestation offensive du PSG, je vous avoue que je reste quand même stupéfait par la position de Messi sur le terrain. On parle d’un joueur de 34 ans sans équivalent devant le but. Alors le voir jouer si loin du but adverse me paraît être une hérésie totale », analyse le journaliste sportif sur son site Pierrotlefoot.com. Et il n’est pas le seul à pointer du doigt le technicien argentin pour les mauvaises performances de l’ancien capitaine du FC Barcelone depuis son arrivée cet été.

Thierry Henry ne comprend pas les choix de Pochettino avec Messi

Lionel Messi doit être le chef d'orchestre du Paris Saint-Germain, et non Neymar. C’est le constat lucide de Thierry Henry après le Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris SG, dimanche soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Consultant pour Prime Vidéo, l’ancien coach de l’AS Monaco a mis en cause le choix tactique de son homologue parisien de confier le rôle de meneur de jeu à Neymar plutôt qu'à Messi. Une décision totalement incompréhensible au regard de ce que peut apporter dans la construction du jeu le nouveau numéro 30 du PSG.

« Il est là, il aurait pu marquer, mais je ne comprends pas, je le vois isolé là-bas, je ne dis pas qu’il est triste, mais il est isolé, il touche moins la balle et Hakimi passe moins, car il (Messi) reste haut, écarté, sans rentrer », a lancé l’ancien attaquant du FC Barcelone, avant de donner son avis sur le meilleur positionnement de son ancien coéquipier.

« Je préfère quand il est dans l’axe, mais ce n’est pas moi le coach. (...) Il n’y a qu’un chef d’orchestre, sinon tu ne vas pas jouer au même tempo. Le problème, c’est qu’il y a beaucoup de chefs d’orchestre dans cette équipe et tu ne peux pas jouer au même tempo. Il (Messi) a besoin de donner le tempo. Là, c’est Kylian qui a souvent la balle, ça va assez vite en contre. Aujourd’hui, il a essayé Neymar en 10, je n’ai pas trouvé ça très satisfaisant », a ajouté Thierry Henry. Mauricio Pochettino devrait apprécier...