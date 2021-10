RC Lens Mercato : Wesley Saïd lâche les coulisses de son arrivée au RCL

Publié par ALEXIS le 25 octobre 2021 à 22:20

Double buteur contre le FC Metz, dimanche, Wesley Saïd fait partie des recrues estivales du RC Lens. Dans ses confidences sur son arrivée du Toulouse FC au Racing Club de Lens, l’attaquant a fait une révélation.

RC Lens : Wesley Saïd, « avec Franck, on s'est connus quand j'avais 12 ou 13 ans »

Wesley Saïd a signé au RC Lens en juin 2021 après la rupture de son contrat à Toulouse. Le club Artois a fait une bonne opération, car le polyvalent attaquant a signé sans indemnité de transfert. De plus, vu le début de saison de ce dernier, il est évident que le RCL a fait une bonne pioche. Revenue sur les coulisses de son arrivée à Lens, la recrue estivale a fait savoir qu’elle a été désirée par l’entraîneur des Lensois pendant le mercato estival. En effet, le joueur et le technicien se connaissent depuis leur passage à Rennes.

« Avec Franck, on s'est connus (au Stade Rennais) quand j'avais douze ou treize ans », a-t-il révélé après son match réussi contre le FC Metz (4-1), lors de la 11e journée de Ligue 1. « Il a été l'un des premiers entraîneurs à me surclasser, à me faire confiance et à me mettre titulaire face à des plus grands que moi. On a toujours eu cette bonne entente. Il est celui qui me connaît le mieux dans ma carrière et ça me fait plaisir de le retrouver. On évolue bien tous les deux », a déclaré Wesley Saïd.

Franck Haise, « je savais ce que Wesley pouvait apporter à l'équipe »

Auteur d’un doublé, dimanche à Bollaert, le N°22 du RC Lens compte désormais 3 buts en 7 matchs disputés pour seulement 2 titularisations en championnat cette saison. Et il donne satisfaction à Franck Haise. Ce dernier a aussi évoqué l’arrivée de Wesley Saïd chez les Sang et Or. Il confirme son lien avec le joueur de 26 ans. « Je le connais depuis si longtemps, je savais ce qu'il pouvait apporter à l'équipe. Je le vois s'entraîner et c'était logique qu'il ait sa chance. Il est capable de mettre d'excellents derniers ballons et j'aime quand il est dans la surface », a apprécié le coach du Racing Club en conférence de presse d’après- match. Pour mémoire, Wesley Saïd, a été formé à Rennes (2006-2013) et y a joué en Ligue 1 entre 2013 et 2017. Quant à Haise, il été entraîneur au sein de l'académie du club breton entre 2006 et 2012.