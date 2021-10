OL Mercato : 35 M€, une grosse vente tombe à l'eau à Lyon

Publié par ALEXIS le 26 octobre 2021 à 04:20

Après avoir tenté de recruter Houssem Aouar à l’ OL vers la fin du mercato estival dernier, Arsenal devrait logiquement revenir à la charge cet hiver ou à l’été 2022, vu le fort intérêt manifesté par Mikel Arteta. Mais le club de Premier League aurait refermé le dossier du Tricolore avant même ouverture du mercato hivernal en janvier.

OL : Arsenal n'est plus intéressé par Houssem Aouar

Arsenal a été l’un des courtisans le plus concret d’Houssem Aouar pendant le mercato estival dernier. Les Gunners avaient même fait une proposition pour le meneur de jeu de l’ OL que Jean-Michel Aulas a repoussé. Alors qu’une nouvelle offensive du club anglais était possible, l’Express apprend qu’il n’est plus intéressé par les services du joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Pas parce que ce dernier est en baisse de régime, mais tout simplement parce que Mikel Arteta compte désormais sur deux joueurs qui lui donnent pleinement satisfaction. C’est en tout cas ce que le média britannique croit savoir.

Il évoque les performances de la recrue estivale Martin Odegaard et du jeune Emile Smith-Rowe. Le premier a été recruté au Real Madrid en août 2021 contre 40 M€, à l’issue de son prêt de six mois réussi à Londres. Quant au deuxième, c’est un pur produit d’Arsenal qui a éclot cette saison, après deux prêts successifs au RB Leipzig (2019) et à Huddersfield Town (2020). Si l’on en croit la source Odegaard (22 ans) et Smith-Rowe (21 ans) pour faire oublier Houssem Aouar (23 ans).

Un début de saison timide !

Houssem Aouar a démarré la saison 2021-2022 timidement, à l’image de l’équipe de l’ OL, renversée par l'OGC Nice (3-2), dimanche et actuel 9e de Ligue 1. En 11 matchs disputés en championnat (10 fois titulaire), il a marqué 2 buts et offert autant de passes décisives. Le N°10 des Gones a également inscrit 2 buts en Ligue Europa où ça va mieux pour l’équipe de Peter Bosz. En effet, les Lyonnais sont leaders de leur groupe (A) avec 9 points, soit 3 victoires en autant de matchs joués. Le joueur courtisé par Arsenal est sous contrat à Lyon jusqu’à fin juin 2023 et vaut 35 M€ sur le marché des transferts, selon l’estimation de Transfermarkt.