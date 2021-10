PSG Mercato : Le processus de licenciement de Pochettino est lancé !

Publié par JEAN-LUC D le 26 octobre 2021 à 17:03

Et si les dirigeants du PSG se rangeaient du côté des supporters en ce qui concerne Mauricio Pochettino ? En interne, l’incertitude règnerait désormais au sujet de l’avenir de l’entraîneur argentin.

Mauricio Pochettino en danger au PSG ?

Nommé en janvier dernier, Mauricio Pochettino va-t-il connaître le même sort que son prédécesseur Thomas Tuchel ? Fortement critiqué pour ses choix tactiques, qui ne laissent transparaître aucune visibilité dans le jeu du Paris Saint-Germain, l’ancien coach de Tottenham pourrait ne pas passer l’hiver dans la capitale. En effet, The Athletic révèle ce mardi que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo s’interrogent sur le manque de progrès de l’équipe depuis l’avènement de Mauricio Pochettino sur le banc.

Malgré une prolongation jusqu’en juin 2023 l’été dernier, l’incertitude règne désormais autour de l’avenir du coach des Rouge et Bleu. Le tabloïd britannique explique que le travail effectué depuis 10 mois par le technicien de 49 ans n’a pas encore convaincu la direction parisienne pour le moment. Alors qu’ils espéraient mieux après le départ de Tuchel, les dirigeants parisiens ne cachent pas leur étonnement devant certains résultats et regrettent même le manque de progression de l’équipe au niveau du fond de jeu.

Après un mercato estival des plus attractifs et les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes, le collectif parisien n’a aucune identité dans le jeu. Même si les résultats sur le terrain sont plutôt favorables à Pochettino, le Paris SG se pose désormais des questions sur sa capacité à diriger un groupe comme celui dont il dispose actuellement. Surtout que Zinédine Zidane est toujours dans les plans du Qatar pour le PSG.

Zinédine Zidane bientôt à la place de Mauricio Pochettino ?

D’après les révélations du média ESPN, le Paris Saint-Germain n’a pas encore arrêté de décision définitive sur la situation de Mauricio Pochettino. Les dirigeants se donnent jusqu’à l’hiver et la fin de la première partie de saison avant de trancher. Si jusque là le visage de l’équipe n’a pas évolué au niveau du jeu, à l’instar de son prédécesseur Thomas Tuchel, Pochettino pourrait être licencié. Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinédine Zidane fait figure de grand favori pour succéder à l’entraîneur de 49 ans.

Une chose qui ne déplairait pas forcément au champion du monde 1998. Selon la chaîne sportive américaine, le technicien marseillais se verrait bien à la tête d’une équipe comme celle du Paris Saint-Germain afin de manager de grosses stars comme Lionel Messi, Neymar Jr, Kylian Mbappé et le riche vestiaire des Rouge et Bleu. Pochettino est donc prévenu.