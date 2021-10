ASSE : Pourquoi Claude Puel ne démissionnera pas ?

Publié par ALEXIS le 26 octobre 2021 à 18:03

Mécontents des résultats de leur équipe, les supporters de l' ASSE demandent la démission de Claude Puel. Va-t-il partir en abandonnant le projet stéphanois basé sur de jeunes joueurs talentueux, mais sans expérience ? Non ! selon Ludovic Giuly.

ASSE : Puel, « je reste concentré auprès de mes joueurs »

L’ ASSE est dans le creux de la vague cette saison. Son entraîneur Claude Puel est sous la menace d’un limogeage depuis la lourde défaite contre le RC Strasbourg (5-1). Pour la succession, plusieurs noms circulent dans le Forez, notamment celui de Pascal Dupraz. Malgré tout, le Castrais est serein. Il n’a pas du tout l’intention de démissionner de ses postes d’entraîneur et manager général de l’AS Saint-Étienne.

« Ma situation ? Je reste concentré auprès de mes joueurs. De les voir comme je les vois, ne rien lâcher, c'est plaisant », a-t-il confié, après le nul arraché contre Angers SCO (2-2), dimanche à Geoffroy-Guichard. Les résultats de l’équipe de Claude Puel sont pourtant médiocres. Elle est 20e avec 5 points, soit un bilan de 6 défaites, dont 5 consécutives et 5 matchs nuls. Les Verts ont concédé 25 buts et ont la 19e pire défense du championnat juste devant le FC Metz (26 buts encaissés).

Ludovic Giuly : « Claude Puel ne lâchera pas »

Selon Ludovic Giuly, « Puel ne lâchera pas, il est à fond jusqu’à la dernière minute. Il faut limite le sortir du stade. Il a un caractère comme ça. Par rapport aux supporters, c’est comme ça, c’est la loi du football. Quand ça marche, l’entraîneur est le meilleur, et quand ça ne marche pas, on souhaite sa démission », a rappelé l’ancien joueur de l’AS Monaco et du PSG sur Prime Video.

En effet, Giuly a joué sous les ordres de Claude Puel à l’AS Monaco entre 1999 et 2001. Il connait donc bien ce dernier et sa persévérance. « Lui en tout cas, il travaille – avec son équipe de jeunes, car il y a quand même beaucoup de jeunes – pour essayer d’imposer quelque chose. Ça ne marche pas aujourd’hui, mais peut-être que ça marchera un peu plus tard. Je l’espère pour lui et pour l’ ASSE », a fait savoir le consultant pour la source.