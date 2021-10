PSG Mercato : Agüero après Kessié, un hiver de folie à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 octobre 2021 à 09:33

Libre le 30 juin prochain, Franck Kessié pourrait débarquer au PSG dès cet hiver. Le milieu de terrain de l’AC Milan pourrait être suivi par Sergio Agüero en provenance du Barça. Explications.

Messi demande au PSG de recruter Agüero cet hiver !

Lionel Messi avait réussi à convaincre son compatrioteSergio Agüero de le rejoindre au FC Barcelone. Ce que l’ancien l’attaquant de 33 ans a accepté au terme de son contrat avec Manchester City l’été passé. Malheureusement pour les deux amis, le club espagnol n’a pas été en mesure d’assumer la prolongation de la Pulga qui a été obligée d’abandonner Agüero à Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais d’après plusieurs sources proches des deux joueurs, Messi tient absolument à évoluer dans la même équipe avec son ami.

D’après le journal El Nacional, le sextuple Ballon d’Or a donc demandé aux dirigeants parisiens de recruter le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City. Pas forcément opposés à l’idée de compter dans leurs rangs un renard des surfaces de la trempe de l’international argentin, les dirigeants du PSG se sont rapprochés de leurs homologues barcelonais pour leur proposer un deal.

Toujours selon le média espagnol, pour récupérer le Kun, Leonardo aurait proposé au Barça un échange incluant Mauro Icardi. En quête de temps de jeu, l’ancien capitaine de l’Inter Milan ne serait pas contre un retour dans son club formateur (2008-2011). Mais l’affaire est loin d’être dite.

Le PSG tient déjà la réponse du Barça pour Sergio Agüero

Arrivé librement l’été dernier en provenance de Manchester City, Sergio Agüero est lié au FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2023. Et ses nouveaux dirigeants n’envisagent pas de se séparer de lui, seulement six mois après son arrivée. En effet, selon El Nacional, le Paris Saint-Germain est effectivement passé à l’action en se rapprochant de la direction du FC Barcelone pour évoquer la possibilité de procéder à un échange de joueurs dans une opération incluant Agüero et Mauro Icardi. Mais la réponse de Joan Laporta a été brève et claire : pas de question de laisser partir le Kun cet hiver.

Lionel Messi et le Paris SG sont donc déjà fixés sur ce dossier.