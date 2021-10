Barça Mercato : Succession Koeman, Xavi lâche enfin sa réponse

Publié par Timothée Jean le 28 octobre 2021 à 21:47

Ancien maître à jouer du FC Barcelone, Xavi Hernandez est considéré comme le grand favori pour succéder à Ronald Koeman. Et le principal concerné vient de s'exprimer en personne sur les rumeurs l’envoyant au Barça.

Barça : Xavi Hernandez calme le jeu pour son retour

La défaite de trop ! Ce mercredi soir, le FC Barcelone s'est incliné (1-0) face à Rayo Vallecano dans le cadre de la 11e journée de Liga. Ce revers a coûté très cher à Ronald Koeman. L’entraîneur néerlandais a été démis de ses fonctions par les dirigeants barcelonais. Dans la foulée, Sergi Barjuan a été promu à la tête de l’équipe première. Le technicien espagnol assurera l’intérim sur le banc du FC Barcelone en attendant l’arrivée d’un entraîneur plus expérimenté.

Et selon la presse espagnole, le choix de la direction du Barça se porte déjà sur un ancien de la maison en la personne de Xavi Hernandez. L’ancien capitaine des Blaugranas est même annoncé comme le prochain entraîneur du FC Barcelone. Un accord serait déjà bouclé entre les deux parties. Mais qu’en pense le principal concerné ? Interrogé à ce sujet, Xavi Hernandez a tenu à calme le jeu, assurant qu’il n’envisageait pas un retour au Barça pour le moment. « Je suis concentré sur mon travail à Al-Sadd et je ne veux pas parler d'autre chose », a-t-il assuré en conférence de presse ce jeudi.

La sortie de Xavi Hernandez, un simple coup de bluff ?

Faut-il ainsi enterrer un retour de Xavi Hernandez au FC Barcelone ? Rien n'est à écarter en Catalogne. Et il faut dire que les coups de bluff sont récurrents dans ce genre de dossier. Et la presse espagnole est convaincue que l’ancien milieu de terrain fera son retour dans son club de cœur cette saison. Il ne resterait plus qu’à la direction du FC Barcelone de trouver un accord avec son club Al-Sadd (au Qatar) afin d’acter son retour. Une clause d’un million d’euros est évoquée.