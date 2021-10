OM Mercato: Alexis Sanchez, Sampaoli a changé son fusil d’épaule

Publié par Timothée Jean le 28 octobre 2021 à 22:47

L’ OM, qui cherche un nouveau renfort offensif, n'ira pas plus loin avec Alexis Sanchez. L’entraineur Jorge Sampaoli aurait finalement changé d’avis dans ce dossier.

Mercato OM : Sampaoli abandonne la piste Alexis Sanchez ?

L'avenir d'Alexis Sanchez est plus que jamais incertain. Remplaçant de luxe à l’Inter Milan, l'international chilien a fini par se lasser de ce statut et a récemment affiché son mécontentement sur les réseaux sociaux. Cette sortie de l’ancien Barcelonais a rapidement alerté ses prétendants, prêts à lui accorder une place de titulaire indiscutable au sein de leur équipe. Newcastle, le FC Barcelone et l’Olympique de Marseille sont cités comme les possibles destinations susceptibles de l’accueillir.

La version chilienne du journal AS assure en effet que les dirigeants phocéens ont bel et. bien étudié la faisabilité de l’opération Alexis Sanchez. Les Olympiens ont un temps été séduits par la perspective de boucler ce gros coup en Série A. Mais les limites financières de l’OM, surveillées de près par la DNCG, ont rapidement sonné le glas des espérances marseillaises dans ce dossier. Les émoluments d’Alexis Sanchez (7 millions d'euros par saison) restent tout simplement hors de portée pour l’ OM en ce moment. La venue de l’attaquant chilien à l’Olympique de Marseille semble donc irréaliste, d’autant plus que l’entraineur Jorge Sampaoli ne serait plus intéressé par cette piste offensive.

Marseille se tourne vers un autre joueur de l’Inter Milan

La source explique en effet que l’entraineur de l’ OM aurait changé d’avis pour Alexis Sanchez « en raison des soucis physiques du Chilien ». Autant d'arguments qui auraient finalement dissuadé les dirigeants de l’Olympique de Marseille dans ce dossier. En quête de renfort en attaque, l’OM ne devrait donc pas passer à l’offensive pour Alexis Sanchez cet hiver et encore en juin prochain. Par contre, la direction marseillaise ne reste pas inactive et aurait relancé la piste menant à Arturo Vidal. Le milieu de terrain de l’Inter Milan ne serait pas insensible à l’intérêt des Olympiens.