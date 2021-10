FC Metz - ASSE : Frédéric Antonetti veut enfoncer Claude Puel

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2021 à 22:17

Le FC Metz reçoit l’ ASSE à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, samedi. Mal classé comme son homologue Claude Puel, Frédéric Antonetti se dit prêt à en découdre avec ce denier. Il annonce un match de Coupe.

Le FC Metz, 19e de Ligue 1 avec 6 points, affronte l’ ASSE (20e avec 5 points). Les deux équipes en grande difficulté ont rendez-vous au stade Saint-Symphorien, samedi à partir de 17h. Toujours en quête de leur première victoire, les joueurs de Claude Puel ont à coeur de ramener trois points de la Moselle. Surtout après le match nul arraché dans le temps additionnel du match contre Angers SCO (2-2, 90e+4), vendredi dernier. L’enjeu de ce match est également le même pour les Messins. Ayant une seule victoire et 7 défaites au compteur en 11 matchs, l'équipe de Frédéric Antonetti a impérativement besoin de victoire pour quitter progressivement la zone rouge.

Dès lors, le coach des Grenats n’entend pas faire de cadeaux aux Verts, à domicile. « Dans la situation où on est, tous nos matchs sont difficiles. Face à l’AS Saint-Étienne, il ne faudra pas penser au classement, mais uniquement au match et le jouer comme si c'était une rencontre de coupe », a-t-il prévenu, en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi. « On n'a plus de temps à perdre. On a perdu trop de points en cours de route », a-t-il ajouté.

Le FC Metz a tiré les enseignements du match perdu à Lens ?

Rappelons que le FC Metz s’est incliné lourdement devant le RC Lens (4-1), dimanche, en championnat. Frédéric Antonetti dit avoir tiré les enseignements de cette défaite en vue de la réception de l' ASSE. « À Lens, on n'a pas vu un match entre le 2e et le 19e du championnat. Malheureusement, on a perdu et plutôt lourdement. C'est très difficile à vivre, mais c'est aussi formateur. Il faut toujours tirer des enseignements. Pourquoi ça nous arrive ? Il faut que nous fassions encore plus », a-t-il déclaré. Gare au vaincu !