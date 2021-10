OM : Une excellente nouvelle tombe pour Sampaoli avant Clermont

Publié par Thomas le 29 octobre 2021 à 16:27

Après son nul cette semaine contre l’OGC Nice en match en retard, l’ OM se doit de réagir lors de la prochaine journée contre le promu clermontois.

4e de Ligue 1, les Olympiens restent sur deux nuls de rang et doivent rapidement renouer avec la victoire pour ne pas décrocher du podium. À cette occasion, Jorge Sampaoli a reçu une excellente nouvelle, qui placerait désormais le club phocéen comme grand favori de la rencontre.

OM : Le grand danger Clermontois absent contre Marseille

Lors de sa conférence de presse avant le match du Clermont Foot contre l'Olympique Marseille ce dimanche, l’entraîneur auvergnat Pascal Gastien a indiqué que le club pourrait imposer des sanctions à son attaquant star Mohamed Bayo suite à son implication dans un accident de la route et son arrestation dans la foulée. Auteur d’un début de saison spectaculaire, l’international guinéen vit actuellement une période délicate.

Placé en garde à vue après un délit de fuite à la suite d'un accident de la route, le joueur avait posté un long message sur ses réseaux sociaux pour s'excuser. "J'ai fait preuve d'une attitude irresponsable après le match face à Nantes. Au moment de l'accident, j'ai paniqué, j'ai eu peur des conséquences. Loin d'être lucide, j'ai dans un premier temps, quitté les lieux, mais j'ai souhaité porter secours aux victimes et revenir pour assumer." Comme l’avance L’Équipe, le club devrait priver son serial buteur du choc contre l’ OM ce week-end en guise de punition. Une superbe nouvelle pour Sampaoli et ses hommes, qui aborderont la rencontre plus sereinement quand on sait que Bayo a réalisé plus de la moitié des buts de son équipe cette saison (soit 6 buts).

Sampaoli rassure pour Milik

De son côté, l’Olympique de Marseille pourra bien compter sur son attaquant polonais Arkadiusz Milik, revenu d’une longue blessure il y a un mois. L’ancien Napolitain réalise un retour timide à la compétition avec seulement un but inscrit contre Lorient. Pour son entraîneur Jorge Sampaoli, il n’y a pas d’inquiétudes à avoir, un joueur revenu d’une longue convalescence a besoin de temps pour se réadapter au haut niveau. "Le retour d’un joueur après une opération importante nécessite du temps. C’est très important pour nous d’avoir récupéré ses qualités de finisseur devant le but. Il n’a pas fait la prépa cet été donc ça prendra encore du temps", a rappelé le coach argentin ce vendredi en conférence de presse.