Barça Mercato : On connaît enfin la date d'arrivée de Xavi !

Publié par Thomas le 29 octobre 2021 à 18:27

Après le départ de Ronald Koeman à la tête du Barça, le club Blaugrana attend toujours l’arrivée de son ancien milieu emblématique, Xavi Hernandéz. Bonne nouvelle, on connaît enfin la date exacte de son investiture !

Barça Mercato : Xavi au Barça c’est officiel le...

Plus de doute, le FC Barcelone a trouvé son nouvel entraîneur. Si depuis plusieurs semaines, de nombreux noms tournent autour du Camp Nou, comme Antonio Conte ou Erik Ten Hag, ce sera finalement bien l’ancien milieu de terrain blaugrana Xavi, qui recevra les clés de l’écurie catalane dans les prochaines semaines.

Si rien n’a encore été officialisé, le président du Barça, Joan Laporta, a lâché des confidences qui laissent présager une investiture proche. En conférence de presse ce vendredi, le dirigeant barcelonais a vendu la mèche " J’ai toujours dit que Xavi entraînerait le Barça un jour. Il aime le football, il appartient au Barça, c’était et c’est son but ! Je fais confiance aux gens qui sont à mes côtés, qui le suivent et le connaissent, lui et les autres entraîneurs ".

Tout semble aller très vite, si l’Espagnol règle actuellement les derniers détails pour finaliser son départ du club d’Al Sadd au Qatar, sa date d’arrivée à Barcelone est d’ores et déjà connue, ce sera le 3 novembre prochain, soit dans moins d’une semaine ! Comme l’avance le journaliste Enric CB sur son compte Twitter, " Xavi Hernandez arrivera à Barcelone le mercredi 3 novembre, date où se rendra officielle son investiture comme nouvel entraîneur du FC Barcelone. ".

Quels chantiers pour Xavi ?

Le technicien espagnol aurait déjà fait part à la direction du Barça, de plusieurs chantiers à opérer dès son arrivée. Dans un premier temps, l’ancien joueur de la Roja souhaite prolonger Ousmane Dembélé, et s’il n’y parvenait, pas, ce dernier compte orienter ses recherches sur la pépite brésilienne de l’Ajax, Antony.

Dans le même temps, Xavi veut trouver une porte de sortie au buteur néerlandais Luuk de Jong, jugé trop faible pour le club. Jules Koundé est également évoqué comme cible principale du futur coach blaugrana.