LOSC Mercato : La véritable raison du départ de Weah de Paris

Publié par Ange A. le 30 octobre 2021 à 08:17

En marge de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Lille OSC, Timothée a évoqué son départ du PSG. L’attaquant du LOSC révèle être parti pour une raison particulière.

L’énorme confidence de Weah sur son départ du PSG

Le Paris Saint-Germain a dominé le Lille OSC (2-1) vendredi en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats. Ce choc avait une saveur particulière pour Timothy Weah. Formé au PSG, l’attaquant américain défend aujourd’hui les couleurs du LOSC. En marge de son retour dans la capitale, il est revenu sur son départ de Paris dans un entretien accordé à La Voix du Nord. L’occasion pour le joueur de 21 ans d’en dire plus sur ses motivations à quitter le club francilien. L’Américain justifie cette décision par le manque de temps de jeu accordé aux jeunes. « C’était une étape dans ma vie. C’est du passé. Je suis parti pour autre chose, pour grandir et avoir du temps de jeu. Je pense que tu vois souvent ça à Paris. On peut être content de rester sur le banc et de voir des grands joueurs. Mais à un moment, il faut faire des choses pour toi-même et avoir de l’ambition », a avoué l’ancien Parisien.

Une aventure contrastée pour Weah avec le LOSC

Avant de poser ses valises au Lille OSC, Timothy Weah a été prêté lors de la deuxième moitié de la saison 2018-2019. L’attaquant parisien s’est illustré durant son prêt en Écosse au Celtic Glasgow. Il a terminé sa pige avec 4 buts et une passe décisive. Suffisant pour taper dans l’œil du LOSC qui a claqué 10 millions d’euros pour s’attacher ses services. Mais jusqu’ici, l’ancien du PSG peine à répondre aux attentes placées en lui comme l’illustre son bilan. Pas épargné par les blessures, il ne compte que 5 buts et 3 passes décisives en 53 apparitions sous le maillot des Dogues avec qu’il a remporté le championnat la saison dernière.