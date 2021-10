Real Madrid : Benzema, le terrible coup dur se confirme !

Publié par Ange A. le 30 octobre 2021 à 10:17

Le Real Madrid devra se passer de Karim Benzema pour son match contre Elche ce samedi. L’attaquant tricolore est absent du groupe de Carlo Ancelotti.

Le Real sans Karim Benzema à Elche

Après son succès lors du Classico (1-2), le Real Madrid n’a pas réussi à enchaîner mercredi contre Osasuna (0-0). En déplacement à Elche (15e) ce samedi, le vice-champion d’Espagne sera d’ailleurs privé de son meilleur joueur. Meilleur buteur de La Liga (9 réalisations), Karim Benzema ne sera pas de la partie. Son nom ne figure d’ailleurs pas dans le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour cette rencontre. Selon Marca, l’attaquant tricolore a été laissé au repos par le technicien italien. Pour rappel, l’ancien Lyonnais était déjà incertain face au FC Barcelone et avait disputé l’intégralité du match contre Osasuna. En son absence, le quotidien espagnol croit savoir que le coach du Real va titulariser Eden Hazard. Le Belge devrait signer son retour dans le onze pour la première fois depuis la victoire contre le FC Valence (1-2) lors de la 5e journée.

Ancelotti avec un onze remanié ?

Outre Karim Benzema, le Real Madrid sera privé de Gareth Bale, Federico Valverde et Dani Ceballos. À en croire le journal madrilène, Carlo Ancelotti va procéder à quelques ajustements contre Elche. Luka Modric devrait notamment signer son retour dans le onze, tout comme Rodrygo Goes, tous deux remplaçants contre Osasuna. Titulaires mercredi, l’ancien Rennais Eduardo Camavinga et Marco Asensio devraient débuter sur le banc. Idem pour Lucas Vazquez. En cas de victoire, les Merengues reviendraient à hauteur de la Real Sociedad, actuel leader de La Liga.

Le onze du Real selon Marca

Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Hazard, Rodrygo - Viniciu