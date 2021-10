RC Lens : Les regrets de Franck Haise après la défaite contre Lyon

Publié par Ange A. le 31 octobre 2021 à 03:05

Dauphin du Paris Saint-Germain, le RC Lens a chuté sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais samedi. Une défaite qui laisse un goût amer Franck Haise.

Le RC Lens battu par l’OL

Large vainqueur du FC Metz lors de la dernière journée, le Racing Club de Lens n’a pas réussi à enchaîner. Opposé à l’Olympique Lyonnais samedi, le RC Lens s’est incliné (2-1). Menés de deux buts à la pause, les Sang et Or ont réduit le score par Arnaud Kalimuendo au retour des vestiaires (61e). Suite à cette défaite, le club artésien voit sa place de dauphin du Paris Saint-Germain menacer. Lens pourrait notamment se faire doubler par l’OGC Nice (3e) et l’Olympique de Marseille (4e). Le Stade Rennais (6e) pourrait également revenir à hauteur de points du RCL. Franck Haise nourrit des regrets suite à la défaite des siens au Groupama Stadium.

Des regrets pour Hase au Groupama Stadium

S’il est satisfait de la prestation de son équipe, Franck Haise estime qu’un succès aurait été mérité. « Il y a beaucoup de regrets d’avoir perdu […] Nous avons livré un gros match contre un adversaire de qualité. Mais ne pas partir avec au moins une petite récompense après notre performance, je suis un peu frustré. Il nous a manqué de l’efficacité et il y a eu un gardien qui a fait des arrêts de classe internationale […] J’aime bien les beaux matches mais surtout quand nous les gagnons », a déclaré le coach du RC Lens cité par Le Figaro. Battus par Lyon, les Sang et Or vont tenter de se relancer contre l’ESTAC Troyes vendredi prochain.