RC Lens : Haise identifie le principal danger face à l' OL

Publié par Ange A. le 29 octobre 2021 à 06:17

Surprenant dauphin du Paris Saint-Germain, le RC Lens se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais ce samedi. Entraîneur des Sang et Or, Franck Haise s’est exprimé sur son prochain adversaire. L’occasion pour lui de dévoiler la principale menace lyonnaise.

Le coach du RC Lens affiche une crainte contre l’ OL

Le Racing Club de Lens réalise un bon début de saison. Après 11 journées de championnat, le RC Lens pointe à la 2e place du classement. Samedi, les Sang et Or vont tenter de conforter cette place lors d’un déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Si son équipe dispose de 5 points d’avance sur Lyon, actuel 9e, Franck Haise reste prudent au moment de se rendre au Groupama Stadium. L’entraîneur lensois estime que les Gones, renversés par Nice lors de la dernière journée, représentent une menace. Après sa défaite contre le Gym, Lyon voudra justement relever la tête face au Racing. Le technicien artésien craint surtout Lucas Paqueta, l’un des Lyonnais en jambes ces dernières semaines.

Un plan anti-Paqueta contre Lyon pour Haise ?

Face à l’Olympique Lyonnais, Franck Haise n’entend pas laisser de liberté au milieu de terrain brésilien. Lucas Paqueta compte 5 buts et 3 passes décisives en 14 matchs cette saison. « On a observé des matches de Lyon, on sait toute la qualité, beaucoup de choses ont avancé depuis l’arrivée de l’entraîneur dans leur animation. Ce qui est sûr c’est que si on laisse beaucoup de liberté à Paqueta, on sait qu’on va s’exposer à des problèmes. On en parlera même si je n’ai pas forcément besoin de le faire. Il y a d’autres joueurs autour à qu’il ne faut pas laisser beaucoup de place non plus », a indiqué le coach du RC Lens.