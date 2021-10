OM Mercato : 28 M€, un coup dur se précise pour Longoria

Publié par Ange A. le 31 octobre 2021 à 07:17

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara aura déjà tranché au sujet de son avenir. Le milieu de l’ OM est courtisé par plusieurs clubs à l’étranger.

Mercato OM : Le choix de Boubacar Kamara pour son avenir

Particulièrement actif dans le sens des arrivées lors du dernier mercato, l’Olympique de Marseille espérait aussi réaliser de grosses ventes. La diirection de l’ OM attendait notamment de gros chèques avec les transferts de Duje Caleta-Car et de Boubacar Kamara. Malgré les intérêts de certans prétendants, le défenseur central croate et le minot sont restés à quai. Une situation particulièrement compliquée pour le milieu de terrain. Surtout qu’il ne lui reste qu’un an de contrat avec son club formateur. Si une prolongation de son contrat avait un temps été évoqué, il semble que le milieu de 21 ans aurait fait marche arrière. Calciomercato assure en effet que Kamara souhaiterait désormais changer d’air.

Une vente cet hiver ou un départ gratuit pour Kamara ?

Avec cette révélation, l’avenir de Boubacar Kamara à l’Olympique de Marseille est plus jamais hypothétique. Le club phocéen pourrait donc céder sa pépite cet hiver de peur de la laisser partir gratuitement lors de la prochaine fenêtre des transferts. Mais dans ce cas, il est certain que l’ OM n’empochera pas un gros chèque, tant les prétendants du milieu de terrain pourraient se résigner à attendre l’été pour le recruter. Un coup dur se dessine pour Pablo Longoria alors que la valeur marchande de Kamara est estimée à 28 millions d’euros sur Transfermarkt. Vers la sortie, le jeune milieu marseillais serait toujours sur les tablettes de l’AC Milan. En Angleterre, Manchester United et les nouveaux riches de Newcastle suivraient également avec attention la situation du jeune Marseillais.