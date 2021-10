FC Metz : Les leçons de Frédéric Antonetti après Saint-Étienne

Publié par Ange A. le 31 octobre 2021 à 07:47

Le FC Metz s’est contenté d’un match nul contre Saint-Étienne, dernier du championnat, samedi à Saint-Symphorien. Frédéric Antonetti ne désespère pas au moment où son équipe reste engluée dans la zone de relégation.

Antonetti tire les leçons du nul du FC Metz

Balayé par le RC Lens lors de la dernière journée, le FC Metz avait à cœur de se relancer. Le club mosellan espérait signer sa deuxième victoire de la saison samedi lors de la réception de l’AS Saint-Étienne, dernier du championnat. Mais au final, les Grenats ont été contraints au partage des points par leurs visiteurs. Farid Boulaya (9e) a ouvert le score pour les locaux avant que Wahbi Khazri (16e) ne lobe Alexandre Oukidja d’un lob de plus de 60 mètres. Un chef d’œuvre de l’attaquant stéphanois d’ailleurs salué par Frédéric Antonetti. « Il a fait un geste de grande classe, bravo. Le gardien doit être là pour anticiper des ballons en profondeur », a noté le coach messin. Lequel a affiché un certain optimiste après cette rencontre.

Les mots forts d’Antonetti après Saint-Étienne

Pour Frédéric Antonetti, son équipe peut s’extirper de la zone rouge. L’entraîneur du FC Metz a toutefois besoin de ses forces vives pour y parvenir. « Il faut qu’on s’améliore dans le jeu. À l’extérieur on joue beaucoup plus libéré. On a eu du retard à l’allumage, beaucoup de joueurs doivent retrouver leur niveau. On a fait des bonnes choses et je peux enfin faire des choix sportifs depuis le match à Lens. Je suis persuadé que si j’ai 90% de mes 15 joueurs majeurs disponibles, on s’en sortira », a déclaré l’entraîneur de Metz. Accroché par l’AS Saint-Étienne, le club mosellan (18e) joue gros lors de la prochaine journée avec un déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille.