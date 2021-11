OL Mercato : Ajax, le dossier André Onana s'accélère pour Lyon

Publié par ALEXIS le 02 novembre 2021 à 10:37

Cible prioritaire de l’ OL, André Onana est poussé dehors par les supporters de l’Ajax. Une bonne nouvelle pour le club rhodanien qui reste attentif.

Onana précipité vers la sortie par les supporters de l'Ajax

L’ OL a tenté de recruter André Onana lors du mercato estival dernier, mais a temporisé après, car il n'était pas prêt à jouer imméditement. Le gardien de but est suspendu par l’UEFA jusqu’au 4 novembre. Alors que son retour à la compétition est proche, un groupe de supporters ultras de l'Ajax Amsterdam, le F-Side, se montre hostile à son retour dans le groupe du club néerlandais. Rappelons que le portier visé par l’Olympique Lonnais a décidé de ne pas prolonger son contrat qui prend fin en juin 2022. Cela, après 9 mois sans jouer avec les Ajacides, en raison de sa suspension pour dopage. Pour cela, les supporters du F-Side estiment qu’il a trahi le club comme judas.

« Un joueur qui a vécu tant de moments merveilleux à l'Ajax et qui a été tellement soutenu par le club et les supporters ne peut pas nous trahir, n'est-ce pas ? Pourtant, c'est le contraire qui s'est produit. Tu as décidé de ne pas signer et tu poignardes ainsi l'Ajax et ses supporters dans le dos », ont-ils déploré dans un premier temps. « D'abord, tu es suspendu pour une plus longue période, puis tu trompes l'Ajax en ne signant pas. Malheureusement, nous devons en conclure que tu es un terrible Judas et nous ne pouvons pas et ne voulons pas te pardonner pour cela », ont-ils martelé ensuite.

Une bonne nouvelle pour l' OL !

Si André Onana est désormais indésirable à l’Ajax, cela fait l’affaire de l’ OL qui l’attend. Il est en effet demandé par Peter Bosz, son ancien entraîneur à Amsterdam (en 2016-2017). Pour éviter de voir le Camerounais partir librement à l'été, les dirigeants néerlandais seraient bien inspirés en le transférant en janvier 2022 lors du mercato hivernal. À condition qu'il soit disposé à quitter le club, à 6 mois de la fin de son bail.

Pour rappel, le portier de 25 ans évolue à l’Ajax Amsterdam depuis 2015. Il était arrivé aux Pays-Bas en provenance du centre de formation du FC Barcelone. Après six saisons consécutives sous le maillot des Lanciers, le gardien courtisé par l' OL souhaite aller voir ailleurs, afin de franchir un palier dans sa carrière.