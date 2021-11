Real Madrid Mercato : Eden Hazard se rapproche de l'Italie !

Publié par Thomas le 02 novembre 2021 à 17:15

Relégué au second plan dans la hiérarchie des attaquants dans l'esprit de Carlo Ancelotti, Eden Hazard connaît une passe pour le moins délicate au Real Madrid. Néanmoins, le Belge pourrait rapidement retrouver des couleurs dans un top club européen.

Real Madrid Mercato : La Juve à la rescousse de Hazard

Véritable flop chez les Merengues, Eden Hazard est de plus en plus poussé vers la sortie en Espagne, barré par des jeunes prometteurs, qui semblent convaincre davantage Carlo Ancelotti. Lors de sa signature au Real Madrid il y a deux ans, peu d’observateurs auraient pu prédire une telle descente aux enfers pour l’attaquant des Diables Rouges.

Arrivé en surpoids aux entraînements en 2019, Hazard ne s’est jamais réellement imposé chez Los Blancos, et n’a pas été épargné par des pépins physiques récurrents. Si cet été, l’ancienne star des Blues s’affichait avec une forme rassurante sur les réseaux sociaux, cela n’a pas suffi à convaincre son coach, qui continue de le faire débuter sur le banc.

La semaine dernière, le technicien italien avait mis les choses au clair concernant son attaquant, rappelant à demi-mots, qu’il ne faisait plus partie de ses plans cette saison. "Il est prêt à jouer, mais son problème c’est qu’il y a un entraîneur qui lui préfère d’autres joueurs. Il n’a pas ce statut de star car il a eu beaucoup de blessures... Il doit persévérer mais ce qui arrive, c’est que parfois le coach préfère d’autres joueurs." Si le joueur de 30 ans voit chaque jour son départ du Real se préciser, ce dernier aurait tapé dans l’œil d’une grosse écurie, qui se positionnerait désormais pour le récupérer.

Comme l’avance le site Fichajes.net, la Juventus ferait les yeux doux au buteur belge et aimerait le signer dans les plus brefs délais. Les Bianconeri réalisent un début de saison décevant et n’ont toujours pas digéré le départ précipité de leur star Cristiano Ronaldo cet été. Hazard débarquerait en Italie en tant qu’homme providentiel et se verrait confier les clés de l’attaque turinoise. La Juve aurait déjà demandé le prêt avec option d’achat du joueur au Real Madrid pour la deuxième partie de saison.