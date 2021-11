OM Mercato : William Saliba se prépare à claquer la porte !

Publié par Gary SLM le 02 novembre 2021 à 22:01

William Saliba, défenseur de 24 ans prêté par Arsenal FC à l’ OM, envisage de claquer la porte de sortie au prochain mercato estival.

OM Mercato : The télégraphe annonce un retour de Saliba

Le défenseur central William Saliba, formé à l’ASSE d’où il a signé à Arsenal, a fait son retour en Ligue 1 sous les couleurs de l’OM. Le natif de Bondy connait maintenant bien la Ligue 1 pour avoir évolué sous les couleurs stéphanoises puis celles de l’OGC Nice. Fort de son expérience acquise lors de ses 22 matches et 1 but inscrit toutes compétitions confondues chez les aiglons, il s’est retrouvé au club phocéen qui a été séduit par ses performances. Son choix a tout d’une décision judicieuse puisqu’il a relancé une carrière qui semblait bloquée chez les Gunners. Mais ce service rendu par l’équipe marseillaise à sa carrière ne devrait pas le retenir sur le Vieux Port, selon une information du The Daily Telegraph.

OM Mercato : William Saliba pense toujours à la Premier League

D’après cette source, William Saliba envisage un retour à Londres à l’intersaison. Son nouveau challenge serait de démontrer ses qualités à Mikel Arteta, un entraîneur qui ne pense toujours pas à l’inclure dans ses plans à Arsenal. Avec ce coach, l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne n’a jamais eu sa chance en Premier League, championnat qu’il rêvait de découvrir à sa signature en 2019. L’entraîneur d’Arsenal ne l’a clairement jamais aligné sur un terrain avec l’équipe professionnelle depuis qu’il a quitté l’équipe stéphanoise.

L’OM va-t-il tenter d’inverser la décision

À l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli se fait pourtant une joie de travailler avec lui. Depuis le début de la saison, le technicien argentin de l’OM lui accorde une grande confiance comme en témoignent les 14 matches déjà à son actif depuis le début de la saison. Le club phocéen va-t-il essayer de le convaincre de prolonger l’expérience sous ses couleurs à la fin de cette saison ? Rien de certain puisque les indiscrétions non démenties par l’intéressé coupent l’herbe sous les pieds de ses actuels dirigeants à l’Olympique de Marseille.