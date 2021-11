OL Mercato : 6M€, un transfert de l'été remis en question

Publié par ALEXIS le 03 novembre 2021 à 12:15

Xherdan Shaqiri, l’un des renforts de l’ OL cet été, ne joue pas assez. Son transfert commence à susciter des interrogations en interne.

OL : « Des interrogations en interne » sur le transfert de Shaqiri

Peter Bosz a du beau monde sur le plan offensif, après l’arrivée de Xherdan Shaqiri en août 2021. Mais ce dernier n’est pas titulaire à part entière au sein du onze de départ de Peter Bosz. Il est confronté à une concurrence et au choix tactique de Peter Bosz. Qualifié pour la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais se devait de se renforcer. Et c’est ce que Jean-Michel Aulas et Juninho ont donc fait. Cependant, il va falloir trouver une place à l’ailier droit débarqué de la Premier League. Selon Hervé Penot, « des interrogations apparaissent même en interne », sur la situation de l’international suisse. Toutefois, « il est bien trop tôt pour parler d’erreur de casting », de l’avis du journaliste de L’Équipe.

Rappelons que le transfert de Xherdan Shaqiri de Liverpool à l’ OL a coûté 6 M€ au club rhodanien. Il n’est donc pas dans l’intérêt des Gones de le mettre sur le banc de touche avec un tel investissement. Dans le quotidien sportif, Hervé Penot fait savoir « qu’à ce niveau d’investissement, le club rhodanien espère s’éviter un raté sportif et financier ».

L'ailier des Lyonnais en quête de temps de jeu

Xherdan Shaqiri a fait 9 apparitions sur la feuille de match de Peter Bosz et a été titulaire 7 fois, sans jamais jouer 90 minutes. Il totalise 494 minutes de jeu en championnat, pour un but inscrit et une passe décisive délivrée. Lors de son arrivée à l’ OL, le joueur de 30 ans espérait retrouver du temps de jeu, ce qu’il n’avait pas chez les Reds. « C'est important de donner mon expérience à cette équipe, de gagner, de remporter beaucoup de matchs autant que possible. Je veux jouer des matchs et aussi m’améliorer. C'est important pour moi », avait-il déclaré.