Mercato OL : Un ancien Lyonnais drague ouvertement Bosz

Publié par ALEXIS le 29 octobre 2021 à 23:57

Libre depuis son départ du Stade Rennais, Clément Grenier s’entraîne avec la réserve de l’ OL. Lors de son passage sur OLTV, il n’a pas caché son désir d’intégrer l’équipe de Peter Bosz.

Clément Grenier rêve de finir sa carrière à l' OL

L’ OL a autorisé Clément Grenier à s’entraîner avec la réserve depuis quelques semaines. Le polyvalent milieu de terrain est sans club depuis la fin de son contrat à Rennes à l’été. En attendant de rebondir dans une nouvelle équipe, il entretient sa forme avec le groupe Pro2 de l’Olympique Lyonnais, sous les ordres de Gueïda Fofana. Invité sur la télévision du club rhodanien, le joueur de 30 ans a manifesté son souhait de rejouer avec son club formateur. « Oui, c'est un rêve », a répondu Clément Grenier sans hésiter, à la question de savoir s’il envisage de finir sa carrière un jour à l’ OL. Il a précisé ensuite : « je suis venu à Lyon pour préparer mon avenir. Je suis là pour m'entraîner, prendre du plaisir ».

Appel du pied de Grenier à Peter Bosz

Libre depuis juin 2021, le natif d’Annonay (Ardèche) n’écarte rien du tout concernant son futur. Il se dit prêt à sauter sur l’opportunité si Juninho et Peter Bosz ont besoin de ses services maintenant. « Si c'est à Lyon, c'est le rêve ultime, mais comme je l'ai dit, c'est préparer au plus vite un retour sur les terrains parce que j'en ai envie », a-t-il lâché. Clément Grenier a été formé à l’ OL entre 2002 et 2009. Il y fait ses débuts chez les pros et a joué 8 saisons consécutives en Ligue 1 avec les Gones (2009-2017). Il a totalisé 154 matchs (18 buts et 28 passes décisives) sous le maillot lyonnais, avant de rejoindre librement l’EA Guingamp en janvier 2018. Après seulement 6 mois à l’En Avant, le meneur de jeu avait fait l’objet d’un transfert au SRFC, pour le montant de 4 M€ à l’été 2018.