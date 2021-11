LOSC : Après l’exploit à Séville, Gourvennec réserve une surprise

Publié par ALEXIS le 03 novembre 2021 à 18:45

Le LOSC a battu le Séville (2-1) en Ligue des champions. Ce succès donne à Jocelyn Gourvennec l'envie de faire plus. Il réserve son dernier mot.

LOSC : Gourvennec n'en a pas terminé avec la C1

Le LOSC a signé sa première victoire en Ligue des champions, mardi, face au FC Séville (1-2). Un exploit réussi par l’équipe de Jocelyn Gourvennec en Andalousie. Grâce à cette précieuse victoire, le champion de France a doublé les Sévillans et se place désormais 2e du groupe G avec 5 points, derrière Salzbourg. En d’autres termes, Lille OSC s’est remis dans la course pour l’une des 2 places qualificatives de son groupe, pour les 8e de finale. Fort de la confiance retrouvée et de la remontée au classement, Jocelyn Gourvennec croit de plus en plus à la qualification au tour suivant. « On s’est repositionné en Champions League. On a dit après la défaite à Salzbourg (2-1) qu’on n’avait pas dit notre dernier mot. Et on n’a pas dit notre dernier mot », a-t-il réagi après le succès à Séville.

« Il ne faut rien lâcher et continuer à pousser... »

Pour rappel, il reste encore 2 matchs décisifs au calendrier de la phase de poule. Le LOSC affrontera le leader le RB Salzbourg au Stade Pierre Mauroy et se déplacera ensuite sur le terrain du VfL Wolfsburg. Pour ces deux dernières journées, Jocelyn Gourvennec a demandé à son équipe de ne pas se relâcher. « On est très contents de notre performance. Nous avons su nous donner les moyens de gagner ce match. Maintenant, il ne faut rien lâcher, il faut continuer à pousser pour réussir à faire quelque chose dans ce groupe », a-t-il indiqué.

Pour récapituler, le groupe G est dominé par Salzbourg (7 points), suivi évidemment des Dogues, puis de Wolfsburg (5 points aussi). Après sa chute à domicile, le FC Séville est 4e avec 3 points, mais est toujours en course pour les 8es de finale.

Programme de la 5e journée (le 23 novembre) : FC Séville - Wolfsburg et LOSC - RB Salzbourg.

Programme de la 5e journée (8 décembre) : Wolfsburg - Lille OSC et RB Salzbourg- FC Séville.