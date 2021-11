OL Mercato : Bosz met la pression sur cette recrue estivale

Publié par Ange A. le 04 novembre 2021 à 06:45

À la veille de la réception du Sparta Prague, le coach de l’ OL a mis la pression sur un de ses renforts arrivé l’été dernier. Peter Bosz espère que son poulain saura répondre aux attentes placées en lui.

Peter Bosz attend le réveil de Xherdan Shaqiri

Suite au départ gratuit de Memphis Depay au FC Barcelone, l’Olympique Lyonnais s’est tourné vers Xherdan Shaqiri en renfort offensif. Recruté contre 6 millions d’euros, le capitaine de la Suisse s’est engagé avec l’ OL pour trois saisons, soit jusqu’en 2024. Mais jusqu’ici, le polyvalent ailier de 30 ans peine à justifier son transfert à Lyon. Avant le choc contre le Sparta Prague en Ligue Europa, Peter Bosz s’est prononcé sur les premiers mois compliqués de l’ancien Red de Liverpool. Le coach lyonnais en attend plus de son attaquant. « C’est clair que je pense qu’il peut mieux faire. Il a raté sa préparation en début de saison, il n’était pas chez nous. C’est un joueur intelligent, avec une technique extraordinaire, surtout dans les petits espaces », a confié le technicien néerlandais.

Un triste bilan pour Shaqiri à l’ OL

En 10 apparitions officielles sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Xherdan Shaqiri ne compte qu’un but et une passe décisive. Pour Peter Bosz, avoir un bloc équipe plus haut permettrait au Suisse de mieux exprimer son talent. « Si on joue mieux, plus haut, on va jouer dans des espaces plus petits. Je suis sûr qu’il va progresser », a assuré le coach de l’ OL. Lequel préfère son attaquant comme ailier alors qu’en sélection nationale, où il performe le mieux, il est dans un rôle plus axial.