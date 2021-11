Ex - OM Mercato : Confidence de Villas-Boas sur son avenir

Publié par Ange A. le 04 novembre 2021 à 07:45

Libre suite à son départ de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas ne s’est pas encore trouvé de point de chute. L’ancien coach de l’ OM affiche un ultime souhait avant de prendre sa retraite.

Le grand rêve d’André Villas-Boas après l’ OM

André Villas-Boas n’aura occupé le poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille que pendant un an et six mois. La direction de l’ OM a misé sur Jorge Sampaoli pour remplacer le technicien portugais. Lequel ne s’est pas encore trouvé de point de chute depuis son départ de Marseille. Présent au Web Summit à Lisbonne, le technicien de 44 ans a affiché une préférence pour son avenir. L’ancien coach de Marseille, Chelsea ou encore du FC Porto rêve de diriger une sélection nationale. Il rêve surtout d’officier lors de la Coupe du monde. S’il venait à être recruté par l’un de ses courtisans, AVB ne se verrait plus longtemps dans le monde du football. « J’aimerais beaucoup participer à un Mondial avant de mettre un terme à ma carrière, dont j’ai fixé la durée à 15 ans et a démarré depuis désormais 12 ans avec quelques interruptions », a déclaré le Lusitanien selon les propos relayés par Foot Mercato.

Des offres pendantes pour Villas-Boas ?

Alors que le prochain Mondial se joue dans un an au Qatar, André Villas-Boas révèle être en contact avec certaines nations. « Par le passé, il y a eu, et, aujourd’hui, il y a encore des discussions pour entraîner des sélections [...] Je suis un homme sans frontières géographiques, je suis ouvert à tout ce qui pourrait m'offrir l'expérience de diriger un joueur quand il défend son pays et pas quand il est contractuellement à un club », a révélé l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à savoir quelle sélection va le recruter comme entraîneur. Les prochains mois permettront d’en savoir davantage.