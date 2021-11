OL-Sparta : Compo probable de l'Olympique Lyonnais, un 11 en feu

Publié par ALEXIS le 04 novembre 2021 à 12:15

Leader de son groupe en Ligue Europa, l’ OL affronte le Sparta Prague, ce jeudi à 18h45. Peter Bosz devrait aligner ses meilleurs joueurs.

L' OL joue pour la qualification directe

Vainqueur du RC Lens samedi en Ligue 1, l’ OL retrouve la Ligue Europa, ce jeudi. Il affronte le Sparta Prague au Groupama Stadium, lors de la 4e journée de la phase de poule. Premiers de leur groupe, les Gones seraient directement qualifiés pour les 16es de finale en cas de victoire. L’équipe de Peter Bosz jouera donc pour gagner, afin de s’éviter la pression lors des deux derniers matchs. Pour rappel, l’Olympique Lyonnais avait renversé le Sparta lors du match aller (3-4) à Prague. Le club tchèque est donc à Lyon revanchard. Il joue en effet sa survie dans la compétition. Avec 4 points, l’adversaire du club rhodanien pourrait se faire doubler en cas de défaite ou match nul, par le Glasgow Rangers (3 points). Le club écossais affronte la lanterne rouge Brondby IK, dans l’autre match du groupe.

Pour se donner les moyens d’aligner un 4e succès consécutif, le coach de l’ OL devrait choisir sa meilleure équipe possible, surtout qu’il a presque tous ces joueurs clés à disposition, en dehors de Moussa Dembélé, blessé et toujours indisponible. Vu la présence de Damien Da Silva en conférence de presse d’avant-match, il devrait être titulaire, sauf surprise de dernière minute. « On sait l’importance de terminer premier. On veut aussi continuer notre dynamique et décrocher une quatrième victoire », avait-il déclaré. Suspendu en Ligue 1 et absent contre le Racing Club de Lens, Tino Kadewere devrait démarrer le match sur le banc de touche, tout comme Xherdan Shaqiri.

La compo probable de l' OL :

Gardien : A. Lopes

Défenseurs : Dubois (cap.), Denayer ou Boateng, Da Silva, Emerson

Milieux de terrain : Caqueret, Guimarães

Attaquants : Aouar, Shaqiri – Toko Ekambi, Paqueta

La compo probable du Sparta Prague :

Gardien : Nita

Défenseurs : Wiesner, Panak, Celutska, Hancko

Milieux de terrain : Sacek, Pavelka, Pesek

Attaquants : Hlozek, Haraslin, Minchev