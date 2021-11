PSG : Al-Khelaïfi a pris une décision impressionnante pour Messi

Publié par JEAN-LUC D le 04 novembre 2021 à 22:15

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a été amené à prendre une décision pour Lionel Messi. À la grande surprise du monde du football.

Messi convoqué par l’Argentine, la grogne des fans

Blessé et remplacé à la mi-temps du match de Ligue 1 contre Lille OSC (2-1), vendredi dernier, Lionel Messi n’a pas encore effectué son retour à l’entraînement avec le Paris Saint-Germain. Jetant ainsi un énorme doute sur sa présence dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le déplacement à Bordeaux, samedi, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Malgré cela, l’attaquant de 34 ans a été convoqué en même temps que Leandro Paredes, lui aussi blessé, ainsi qu’Angel Di Maria, pour les matchs internationaux face à l’Uruguay et au Brésil en qualifications à la Coupe du monde 2022 contre l’Uruguay (13 novembre) et le Brésil (17 novembre).

Une situation décriée par les supporters du Paris Saint-Germain, qui s’expliquent difficilement que Messi qui a déclaré forfait pour le match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig pour une gêne musculaire prenne l’avion pour parcourir 10.000 kilomètres malgré ses pépins physiques pour être aligné dans des chocs sud-américains. « Lionel Messi remis pour jouer les matchs de l'Argentine et blessé avec le PSG », « on paye leur salaire pour qu’ils fassent plus de matchs avec leur nation qu’avec le PSG », pestent ainsi certains irréductibles du Paris Saint-Germain. Mais RMC Sport apporte une précision dans ce dossier.

Le PSG a donné son « OK » pour Lionel Messi

En effet, le média métropolitain explique que le Paris SG, en concertation avec son staff médical, a donné son accord à Lionel Messi pour répondre à l’appel de son sélectionneur Lionel Scaloni. Pour le match contre le RB Leipzig, les dirigeants parisiens n’ont pas voulu prendre de risque avec l’ancien meneur de jeu du FC Barcelone en le laissant au repos. Il devrait donc être à la disposition de Pochettino pour le déplacement à Bordeaux, samedi, avant de s’envoler pour l’Argentine.

D’ailleurs, le quotidien argentin Clarin, rappelle notamment que lors de la signature de son contrat en faveur du PSG, l’enfant de Rosario a négocié et obtenu que la sélection argentine soit toujours mise en priorité dans sa carrière. Une clause acceptée par Nasser Al-Khelaïfi.