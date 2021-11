PSG Mercato : Un chouchou du Paris SG dans le viseur du Barça !

Publié par Thomas le 05 novembre 2021 à 11:15

Le Barça aurait pour grand objectif cet hiver d'enrôler un joueur emblématique du PSG pour remplacer Sergio Agüero, absent pendant 3 mois.

PSG Mercato : Edinson Cavani, objectif du Barça cet hiver !

C’est un début de saison pour le moins chaotique que réalise l’attaquant argentin Sergio Agüero. Après un début de saison tardif dû à une importante blessure contractée lors de la Copa América, l’ancien joueur des Sky Blues a rechuté le week-end dernier contre Alavés en Liga. À la 40e minute, le Kun est sorti après un malaise, et s'était directement rendu à l’hôpital. Quelques jours plus tard, le Barça communiquait une absence d’au moins 3 mois pour son buteur. Au total, Sergio Agüero n’aura été titularisé que deux fois sous ses nouvelles couleurs, et inquiète grandement ses dirigeants qui auraient déjà prévu de le remplacer.

Comme l’indique le média catalan Sport, plusieurs noms tournent autour du Camp Nou pour palier à cette absence de taille, mais un en particulier fait figure de grand favori dans l’esprit du club blaugrana, Edinson Cavani. L’ancien attaquant du PSG, aujourd’hui à Man United, est l’option numéro une du Barça pour cet hiver. En manque de temps de jeu chez les Red Devils, El Matador pourrait enfin concrétiser son rêve de longue date, qui est de jouer en Liga pour un top club. L'attaquant de 34 ans était un temps dans le viseur des Colchoneros.

En fin de contrat en juin prochain en Angleterre, le meilleur buteur du Paris SG est apprécié pour son expérience en Catalogne mais aussi pour son faible coût, un détail non négligeable quand on connaît les difficultés financières du Barça cette saison. Le média espagnol affirme que le deal plaît aux deux parties, mais que l’attaquant uruguayen devra tout de même procéder à quelques concessions financières, au niveau du salaire. Le seul point d’interrogation réside sur l’entente qu’aurai Cavani avec le futur entraîneur Xavi Hernández, dont l’arrivée à Barcelone n’est plus qu’une question d’heures. Barcelone devra aussi se méfier de la concurrence et notamment d'offres venues du Brésil pour le chouchou du Parc des Princes.