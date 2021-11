ASSE : Une mauvaise nouvelle à l’horizon pour Claude Puel

Publié par ALEXIS le 05 novembre 2021 à 12:15

Déjà mal embarquée en Ligue 1, l’ ASSE pourrait connaître des lendemains plus compliqués, en raison de la CAN qui se profile à l’horizon.

5 joueurs de l'AS Saint-Étienne concernés par la CAN 2021

L’ ASSE tente de se sortir de la 20e et dernière place de Ligue 1 qu’elle occupe depuis plusieurs journées. Les Stéphanois sont toujours en quête de leur première victoire cette saison. Ils affrontent le Clermont Foot, dimanche à Geoffroy-Guichard à 15h, mais à huis clos. Claude Puel et ses joueurs espèrent leur premier succès en championnat face au promu. Lequel pointe à la 15e place avec 13 points, soit 7 de plus que l’AS Saint-Étienne. Il faut dire que le club ligérien est certes la lanterne rouge de L1 après 12 journées, mais il a encore plusieurs matchs, 26 précisément, pour tenter de se sauver de la relégation en Ligue 2. Néanmoins, l’entraîneur de l’ ASSE n’est pas verni. Une mauvaise nouvelle s'annonce à l’horizon, relativement à la Coupe d’Afrique des Nations.

En effet, Claude Puel devrait être privé de 5 joueurs, dont 4 titulaires pendant la période de la compétition. À savoir le meilleur buteur des Verts Wahbi Khazri (Tunisie), le défenseur central Harold Moukoudi (Cameroun), le meneur de jeu Yvan Neyou (Cameroun), Denis Bouanga (Gabon) et le jeune défenseur Saïdou Sow (Guinée). Ils sont tous concernés par la CAN qui se dispute au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Dès la trêve hivernale, à partir du 22 décembre, ils devront rejoindre leur sélection respective pour préparer ce rendez-vous du football. Des absences qui vont sans doute diminuer l’équipe de l’ ASSE déjà mal en point. Plus grave, le club ligérien n’a pas les moyens de recruter de nouveaux joueurs et Claude Puel s’en est récemment inquiété.

Khazri, Moukoudi, Neyou et Bouanga absents au derby OL - ASSE ?

Les matchs de la phase de poule de la CAN se disputent jusqu’au 16 janvier. Concrètement, ces 5 joueurs seront absents contre Angers SCO (9 janvier) et face au RC Lens (16 janvier). Si la Tunisie, le Cameroun et le Gabon par exemple passent au second tour, Wahbi Khazri, Harold Moukoudi, Yvann Neyou et Denis Bouanga ne seront pas disponibles pour le derby retour contre l’OL (23 janvier). Si l’une de ces sélections arrive en finale, le ou les joueurs concernés manqueront la venue du Montpellier MHSC à Saint-Étienne, programmé le même jour, soit le 6 février 2022.