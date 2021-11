ASSE : Claude Puel reçoit encore un soutien avant Clermont

Publié par Ange A. le 06 novembre 2021 à 11:01

En sursis à l’AS Saint-Étienne, Claude Puel voit la liste de ses soutiens se multiplier. L’un d’eux vient de se déclarer à la veille de la réception du Clermont Foot.

Encore un surprenant soutien pour Claude Puel avant Clermont

Après deux nuls, Claude Puel est toujours sur le banc de l’AS Saint-Étienne. Jusqu’ici, le coach de l’ ASSE n’a encore enregistré aucun succès après 12 journées de championnat. Son départ sur le banc des Verts, actuels derniers de Ligue 1, est plus que jamais exigé par les supporters stéphanois. Mais le technicien castrais dispose encore d’une certaine marge de confiance de sa direction et est vertement soutenu par son vestiaire. Prochain adversaire de l’entraîneur de Sainté, Pascal Gastien a également apporté son soutien à son homologue du Forez. Pour le coach du Clermont Foot, le coach de l’ ASSE est « un exemple ». « Il a tout mon soutien, c’est quelqu’un de calme, pondéré, et expérimenté, c’est un des meilleurs entraîneurs français. Il l’a prouvé plusieurs fois », a assuré le technicien auvergnat en conférence d’avant-match.

Clermont, la dernière chance pour Puel ?

Outre son soutien envers Claude Puel, Pascal Gastien a identifié la principale menace de l’AS Saint-Étienne. Le coach de Clermont craint notamment Wahbi Khazri. Auteur de 7 buts en 12 matchs, le Tunisien reste d’ailleurs sur un but insolite de plus de 65 m contre le FC Metz (1-1). « Saint-Étienne est une bonne équipe de L1. Khazri est un des meilleurs joueurs du championnat. Mais l’ASSE est aussi un très bon collectif, très solide », a noté l’entraîneur clermontois. Reste maintenant à savoir si les Verts prendront le meilleur sur le promu (15e) pour signer leur premier succès de la saison. Une nouvelle contreperformance devrait condamner l’entraîneur stéphanois dont le contrat expire au terme de la saison.