ASSE Mercato : Jusqu’à quand Puel bénéficiera de ses soutiens ?

Publié par ALEXIS le 05 novembre 2021 à 23:50

L' ASSE est menacée de relégation, mais son coach a le soutien des joueurs et ses pairs. Peut-il échapper à un limogeage grâce à ces soutiens ?

ASSE : Claude Puel sauvé par ses soutiens ?

Claude Puel n’est pas du tout assuré de rester à son poste de manager général et entraîneur de l’ ASSE jusqu’à la fin de la saison. Malgré ses soutiens internes et extérieurs, il pourrait être éjecté de son fauteuil s’il n’arrive pas à sortir les Verts, actuels derniers de Ligue 1, de la zone de relégation d'ici la trêve hivernale. « Les soutiens ne sont pas rares. Ils viennent de mes pairs et de beaucoup de Stéphanois que je croise », a-t-il indiqué, ce vendredi. Le coach de l’AS Saint-Étienne est attendu, selon les supporters, sur les résultats et non sur la taille et le poids des soutiens évoqués en conférence de presse d’avant-match.

Dans le vestiaire stéphanois, Timothée Kolodziejczak a assuré que tous soutiennent leur entraîneur et son staff. Yvann Maçon a aussi dédouané Claude Puel en affirmant que ce n’est pas lui qui est en difficulté, mais tout le club. Et ce n'est pas tout ! Le coach en difficulté bénéficie du soutien de l'ancienne gloire de l' ASSE, Hervé Revelli. Le coach des Stéphanois ne veut certes « pas se fixer des objectifs de points », mais il est bien conscient que son équipe a impérativement besoin de victoires pour tenter d’assurer son maintien dans l’élite.

0 victoire et 6 défaites, les supporters mécontents !

Invité par les supporters à démissionner depuis l’humiliante défaite (5-1) à Strasbourg, Claude Puel est en sursis. Et les résultats ne parlent pas pour lui, car il a enregistré 2 matchs nuls contre Angers SCO (2-2) et le FC Metz (1-1), après la déculottée face au Racing Club. Le match contre Clermont Foot (15e) à Geoffroy-Guichard dimanche (15h) sera encore décisif pour son maintien ou son départ. En colère après le nul concédé aux Messins (19e avec 7 points) et aussi ''malade'' que l’ ASSE (20e avec 6 points), les supporters des Verts avaient réservé un accueil sous tension à Claude Puel et ses joueurs, à leur retour de Moselle.

Rappelons que le peuple vert a prévu un rassemblement contre Puel et les deux présidents de Sainté : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, dimanche après-midi (13h30) au Zénith de Saint-Étienne. Pour rappel, l’AS Saint-Étienne n’a pas encore gagné de match en 12 journées de Ligue 1. Plus précisément, les Stéphanois ont concédé 6 défaites et 6 matchs nuls.