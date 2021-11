Barça Mercato : De retour, Xavi lâche une annonce fracassante !

Publié par JEAN-LUC D le 06 novembre 2021 à 13:37

C’est désormais officiel, Xavi Hernandez est le nouvel entraîneur du Barça. Et l’ancien milieu catalan annonce déjà la couleur pour l’avenir.

Les premiers mots forts de Xavi Hernandez

Comme attendu depuis le licenciement de Ronald Koeman et après le communiqué d’Al-Sadd, vendredi soir, le FC Barcelone a officiellement annoncé la nomination de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur du club culé. Six ans après la fin de son aventure avec son club de coeur, le coach espagnol de 41 ans fait son retour en Catalogne. Mais avant de prendre l'avion pour Barcelone, le nouvel entraîneur du club catalan a livré ses premières impressions auprès des médias présents sur place au Qatar.

« C’est le plus grand défi de ma carrière, je suis très heureux. Je rentre à la maison, je retourne au Barça, c'est un énorme défi (...) Je suis très reconnaissant envers le Barça. Ils sont venus à Doha, il y a eu une rupture de contrat et nous avons tous fait notre part. Je suis très positif et j'ai hâte que tout se passe bien. Je suis très reconnaissant envers le club, vraiment », s’est réjoui le champion du monde 2010, qui sait déjà ce qu’il faut faire pour redresser la barre, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

Xavi annonce la couleur pour redresser le Barça

Alors que le FC Barcelone occupe la 9e place du championnat espagnol, son nouveau coach sait déjà ce qu’il faudra faire pour ramener l’équipe dans le haut du tableau. Tout juste officialisé sur le banc des Blaugranas, l'ancien milieu de terrain du Barça dévoile déjà ses premiers axes de travail.

« La première chose est de parler aux joueurs, de leur expliquer les sentiments que j'éprouve et de travailler dur. Je suis un joueur d'équipe, je travaille en groupe, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie de bien faire les choses », a expliqué Xavi qui a également tenu à exprimer sa joie de retrouver un vestiaire où il compte d’anciens coéquipiers comme Sergio Busquets et Gerard Piqué.

« Entraîner des amis est un avantage, c'est un point positif, je sais comment ils s'entraînent et je sais comment ils sont, je le vois comme un avantage », a-t-il assuré. Pour rappel, le natif de Terrassa a signé un contrat jusqu’en juin 2024. Attendu ce week-end, Xavi sera présenté lundi au Camp Nou.