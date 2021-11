ASSE Mercato : Un cadre de Claude Puel fait une annonce explosive

Publié par JEAN-LUC D le 06 novembre 2021 à 20:32

Avant la réception de Clermont, dimanche, un cadre de Claude Puel a évoqué son avenir à l’ ASSE. L’été s’annonce déjà chaud dans le Forez.

Wahbi Khazri sur le départ l’été prochain ?

Arrivé en juillet en provenance de Sunderland contre une enveloppe de 7 millions d’euros, Wahbi Khazri dispute sa dernière année d’engagement sous le maillot de l’AS Saint-Étienne. Auteur d’un début de saison satisfaisant au plan personnel, avec notamment 7 buts en 12 matches, l’attaquant de 30 ans a ouvertement laissé entendre que cette saison sera sa dernière avec les Verts.

« Je ne sais pas si je serai là l'an prochain, contractuellement non, et je n'ai pas envie de partir en laissant ce club en Ligue 2. Saint-Étienne appartient au patrimoine du foot français, on n'a pas besoin de se le dire, il n'y a pas d'abruti dans ce vestiaire. On sait dans quel club nous évoluons, il faut le sauver », a déclaré le protégé de Claude Puel lors d’une interview avec le journal L’Équipe.

Si aucune prolongation n’est encore évoquée, l’international tunisien ne semble pas lui-même vraiment chaud à l’idée de poursuivre dans le Chaudron. Mais l’ancien avant-centre du Stade Rennais espère pouvoir sauver l’équipe stéphanoise d’une relégation avant de partir. Mais partir où ?

ASSE Mercato : Une destination se dessine déjà pour Khazri

Libre le 30 juin prochain avec l’AS Saint-Étienne, Wahbi Khazri pourrait avoir la possibilité de rejoindre un autre championnat. En effet, le natif d’Ajaccio aurait séduit les dirigeants d’un club turc avec son début de saison réussi, malgré la dernière place de son équipe au classement de Ligue 1. D’après les informations du média local Fotomac, Fenerbahce, qui est à la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine, aurait inscrit le nom de Khazri sur la liste de ses priorités pour l’été 2022.

Le média stambouliote précise même qu’une offensive du Fener n’est pas totalement à exclure pour cet hiver. Si un tel scénario se produisait, l’ASSE ne retiendra pas le joueur en cas de bonne offre, assure la même source. Claude Puel et le club ligérien pourraient donc recevoir un chèque tout à fait inattendu durant les semaines à venir. Affaire à suivre donc…