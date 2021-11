ASSE : Nouveau rebondissement pour la vente de Saint-Étienne ?

Publié par Ange A. le 07 novembre 2021 à 06:35

Alors qu’un délai aurait été fixé pour le dépôt de candidature pour la vente de l’ ASSE, Bernard Caïazzo réserverait une surprise dans ce dossier.

Vente de l’ ASSE : Un dateline fixé aux candidats

Annoncée depuis le mois d’avril, la vente de l’AS Saint-Étienne pourrait être bouclée dans les prochaines semaines. Comme le révèle L’Équipe, les candidats au rachat de l’ ASSE ont jusqu’à lundi soir pour déposer leurs offres. Le quotidien sportif note que plus de 170 dossiers de candidature ont été soumis à KPMG, le cabinet mandaté pour assurer la vente du club ligérien. Mais jusqu’ici aucun de ces dossiers n’a été retenu par ledit cabinet. Aux dernières nouvelles, deux favoris se dégagent dans ce processus. Il s’agit du prince cambodgien Norodom Ravichak et Olivier Markarian. Seulement, ces deux prétendants n’entrent pas dans les bonnes grâces de Bernard Caïazzo.

Caïazzo avec un nouveau prétendant au rachat ?

Le Progrès révèle en effet que le dirigeant stéphanois émet des réserves quant aux offres de ces deux candidats. Le journal régional assure même que le co-président de l’AS Saint-Étienne pourrait surprendre plus d’un dans les prochaines heures. La source croit savoir que Bernard Caïazzo n’a pas renoncé à l’idée de dénicher un investisseur plus viable et avec de meilleures garanties financières. Le responsable de l’ ASSE lorgnerait toujours du côté des États-Unis pour boucler la vente de Saint-Étienne. Reste maintenant à savoir quelle serait l’identité du partenaire que pourrait ramener le président du Conseil de surveillance des Verts. Ces dernières semaines, le nom du fonds américain Peak 6, autrefois intéressé par le rachat des Verts, avait de nouveau été évoqué.