OL : Une déclaration-choc tombe à Lyon avant le Stade Rennais !

Avant le choc de la 13e journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais, ce dimanche, le coach de l’ OL, Peter Bosz, a reçu un message fort.

OL : Peter Bosz reçoit un appel de l’un de ses protégés

Après un transfert estival raté, Thiago Mendes vit une situation compliquée sous les ordres de Peter Bosz du côté de l’Olympique Lyonnais. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, le milieu de terrain brésilien est toujours présent. Très peu utilisé en championnat, l’ancien protégé de Christophe Galtier au LOSC bénéficie toutefois de quelques minutes en Ligue Europa de temps en temps. Suffisant pour espérer convaincre son entraîneur de lui faire davantage confiance. Présent en conférence de presse avant le choc de ce dimanche face au Stade Rennais, le joueur de 29 ans est revenu sur cette période délicate.

« Ça a été compliqué pour moi. Comme je le dis, le dernier à décider c'est le président. Quand il a dit Thiago reste, je me suis mis à travailler dur. Les supporters n'avaient pas vraiment compris ça, en continuant à me siffler », a expliqué Thiago Mendes devant les médias. Auteur d’une bonne performance face au Sparta Prague, en Ligue Europa, le compatriote de Neymar ne cache plus ses ambitions pour la suite de la saison.

L’ambition surprenante de Thiago Mendes après le Sparta Prague

Aligné en Europa League jeudi soir, Thiago Mendes s’est montré à son avantage lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais contre le Sparta Prague (3-0). Une prestation qu’il espère aura convaincu Peter Bosz pour plus de temps de jeu dans la rotation en Ligue 1. En tout cas, l’enfant de São Luís y tient énormément et en a même fait son objectif immédiat.

« Je travaille bien, et j'espère toujours avoir l'opportunité de jouer. Mais bien sûr, le travail à l'entraînement, même si je donne beaucoup, n'a rien à voir avec les matchs », a confié le numéro 23 lyonnais qui veut terminer la saison avec le titre de Champion de France.

« Je veux montrer aux fans que je suis prêt à tout donner. Je souhaite le démontrer en étant champion à la fin de la saison. Paris est devant, mais il peut perdre des points, car il reste encore beaucoup de matchs, donc rien n'est fini. On doit se battre tous les jours pour atteindre nos objectifs », précise-t-il.

Mais avec douze points de retard, l’OL devra cravacher dur pour réussir l’énorme défi de Thiago Mendes et doubler le Paris Saint-Germain au soir de la 38e journée de Ligue 1.