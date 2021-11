OL Mercato : Thiago Mendes confirme son envie de départ

Publié par ALEXIS le 05 novembre 2021 à 19:45

Thiago Mendes est revenu sur son retour au Brésil avorté. Il fait une mise au point sur son mercato et les sifflets des supporters de l’ OL.

Thiago Mendes avoue qu'il voulait quitter l' OL

Thiago Mendes a tenté de quitter l’ OL pendant le mercato estival. Il voulait retourner dans son pays natal et rejoindre le Flamengo. Le Brésilien était relégué sur le banc de touche par ses compatriotes, Bruno Guimarães, Lucas Paqueta et Jean Lucas (prêté à Brest et finalement transféré à l’AS Monaco) en 2019-2020. Décidé à quitter l’Olympique Lyonnais, il avait été calmé par Jean-Michel Aulas. « Le dernier à décider c’est le président. Quand il a dit Thiago reste, je me suis mis à travailler dur », assure-t-il.

Resté à Lyon, le milieu de terrain avait suscité la colère des supporters de Gones. Ce dernier l’ont sifflé lors de ses apparitions la saison dernière. Revenu sur cet épisode en conférence de presse, ce vendredi, Thiago Mendes avoue que cette période « a été compliquée pour lui ». De plus, il a été marqué par le mécontentement du public du Groupama Stadium. « Les supporters n’avaient pas vraiment compris ça, en continuant à me siffler », a-t-il noté.

Le Brésilien rêve du titre avec l'Olympique Lyonnais

Pour finir, le joueur de 29 ans a promis de revenir à son top niveau au profit de l’ OL. Il « veut » en effet « montrer aux fans qu’il est prêt à tout donner » pour le club rhodanien. Il se permet même de rêver du titre de la Ligue 1 en 2022 avec les Gones. « Je souhaite le démontrer en étant champion à la fin de la saison », a-t-il lâché. Pour mémoire, l’Olympique Lyonnais a recruté Thiago Mendes au LOSC à l’été 2019 à 22 M€ hors bonus. Il est lié à Lyon jusqu’à fin juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 15 M€. Sa cote est en baisse comparativement à celle qu'il avait à son arrivée à l’ OL, et estimée à 25 M€.