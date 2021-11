ASSE Mercato : Puel lâche de nouveaux indices sur son avenir

Publié par Ange A. le 07 novembre 2021 à 22:35

Conspué par les supporters, Claude Puel a délivré un message implicite au sujet de son futur après le premier succès de l’ ASSE dimanche.

Claude Puel et l’ ASSE gagnent enfin !

L’AS Saint-Étienne n’est plus la lanterne rouge de Ligue 1 Uber Eats. Dimanche, l’ ASSE a signé son premier succès de la saison contre le Clermont Foot à Geoffroy-Guichard. Les Verts ont signé une remontada face aux promus pour mettre fin à leur série noire. Mené deux buts à zéro jusqu’à la 78e minute de jeu, le club ligérien a fini par s’imposer (3-2). Arnaud Nordin (78e) a sonné la révolte stéphanoise. Des réalisations de Jean-Philippe Krasso (90e+2) et Saïdou Sow (90e+4) ont permis à Sainté de dominer Clermont. Cet exploit permet aux Verts de remonter d’une place au classement, mais surtout d’offrir un nouveau sursis à Claude Puel. Le technicien castrais est poussé vers la sortie par les supporters de l’avant-dernier du championnat.

La réponse de Claude Puel au sujet de son avenir

L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne s’est exprimé au sortir de ce premier succès. Il est revenu sur les événements d’avant-match au cours desquels les fans de l’ ASSE ont encore appelé à son départ de Sainté. Le coach des Verts ne compte pas à rendre le tablier. Loin de là. Il espère engranger de nouvelles victoires sur le banc stéphanois. « On essaye de rester concentré sur notre match, de mettre les joueurs dans leur élément. Chaque match est difficile à préparer […] On a besoin de nos supporters et de sentir qu’on est tous là pour batailler et pour sauver le club »n a-t-il lâché en conférence de presse.

Reste maintenant à savoir comment vont apprécier les principaux concernés. Vainqueur de Clermont, Saint-Étienne affronte un autre promu après la trêve internationale. Le club du Forez recevra ensuite le Paris Saint-Germain lors de la 15e journée.