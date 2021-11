OL Mercato : Le Barça prêt à sauter sur une piste estivale des Gones

Publié par Thomas le 10 novembre 2021 à 16:05

Longtemps sur les tablettes de l'OL, le gardien camerounais André Onana pourrait contre toute attente rallier le Barça qui lui fait les yeux doux.

OL Mercato : André Onana finalement vers le Barça ?

C'était l’un des dossiers les plus chauds de l’été à Lyon. Pisté par le nouvel entraîneur Peter Bosz juste après son arrivée dans le Rhone, le portier de 25 ans, André Onana, avait finalement pris la décision de rester dans son club de l’Ajax Amsterdam.

Un véritable pied de nez fait à l’Olympique Lyonnais, qui avait pourtant mis beaucoup d’efforts dans le dossier. Une tendance confirmée cette semaine par l’actuel portier des Gones, Anthony Lopes. " On parlait (cet été, ndlr) d’un autre gardien, et je ne pouvais en vouloir qu’à moi-même, parce que je n’avais pas fait le nécessaire, au moins lors des derniers mois. " Depuis, le dossier Onana semble s’être officiellement clos pour les dirigeants de l’ OL, qui se voient pleinement satisfaits de leur portier portugais depuis la reprise, et pour cause, Lopes n’est autre que le gardien le plus sollicité du Big 5 à l’heure actuelle.

Néanmoins, l’actuel joueur de l’Ajax continue d’attirer les plus grands clubs d’Europe, qui remuent ciel et terre pour l’enrôler à la fin de son contrat en juin prochain. Si l’Inter Milan fait figure de grand favori pour récupérer le Camerounais en 2022, un autre cador pourrait venir tout chambouler, son ancien club, le FC Barcelone.

Formé à La Masia de 2010 à 2015, André Onana avait quitté l’écurie blaugrana pour rallier Amsterdam l’année suivante. Portier d’expérience à seulement 25 ans, le joueur attire le nouvel entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, qui aurait fait part à sa direction de le recruter en cas de non venue à l’Inter Milan. Si les Nerazzurri partent en pole position dans le dossier, aucun accord n’a pour l’instant été conclu, ce qui donne espoir au club catalan, qui souhaite en faire une doublure de luxe à Ter Stegen.

Une information confirmée par le journaliste Matteo Moretto sur Twitter. " L’Inter veut boucler totalement le recrutement de Onana en décembre. Le Barça est toujours attentif à la situation du joueur, qui partira libre de l’Ajax. L'entraîneur des gardiens, José de la Fuente, dans le staff de Xavi, avait déjà eu le portier quand il jouait à la Masia ", a déclaré ce mercredi le journaliste madrilène.