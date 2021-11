OL Mercato : La probable arrivée d’André Onana a Lyon évoquée

Publié par ALEXIS le 06 novembre 2021 à 13:01

Passé tout près d’un transfert de l’Ajax à l’été, André Onana est annoncé à l’ OL avec insistance. Anthony Lopes annonce la couleur.

OL : André Onana annoncé à Lyon à l'hiver

L’ OL avait tenté de recruter André Onana pendant le mercato estival dernier, mais n’avait pas trouvé de terrain d’entente avec le gardien de but qui a préféré aller au bout de son contrat à l’Ajax Amsterdam, jusqu’en juin 2022. À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, il est question du transfert du portier de 25 ans. Le club néerlandais va tenter de le vendre en janvier, car il ne veut plus poursuivre l’aventure à Amsterdam où il est arrivé en février 2015 en provenance du FC Barcelone.

Décidé à quitter l’Ajax, André Onana est plutôt enclin à signer librement avec le club de son choix à l’hiver. Et l’Olympique Lyonnais est bien placé pour l’accueillir. Il s’agirait d’un accord de principe, en attendant la fin de son bail en juin 2022. Il est également possible que le Camerounais soit libéré de ses six derniers mois de contrat, si les parties trouvent un accord. Ce qui permettrait à l’Ajax Amsterdam d’économiser son salaire sur cette période.

Onana à l'Olympique Lyonnais ? Anthony Lopes l'attend

En tout cas, l’ OL est l’affût pour l’enrôler, comme le souhaite Peter Bosz, l'ancien entraîneur du gardien de but chez les Lanciers (en 2016-2017). Et les nouvelles sont d'ailleurs bonnes pour les Goners, car André Onana peut désormais rejouer. Sa suspension d’une durée de 9 mois a pris fin le 4 novembre dernier. Interrogé sur l’arrivée d’un nouveau portier à l’ OL, Anthony Lopes confirme la tendance et assure qu’il est prêt à faire face à la concurrence d’un coéquipier de top niveau.

« On parlait (à l’été, ndlr) d’un autre gardien, et je ne pouvais en vouloir qu’à moi-même, parce que je n’avais pas fait le nécessaire, au moins lors des derniers mois », a-t-il admis dans Le Progrès. « Si André Onana avait signé ? J’aurai relevé le challenge », a rassuré le dernier rempart actuel de l’Olympique Lyonnais.