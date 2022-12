FC Barcelone Mercato : Le Barça pourrait recruter un taulier de Serie A

Publié par Thomas G. le 02 décembre 2022 à 16:15

Bien décidé à revenir au sommet dans les prochains mois, le FC Barcelone pourrait tenter un gros coup en Serie A lors du mercato estival.

Les mercatos s'enchaînent et ne se ressemblent pas pour le FC Barcelone. Après un été mouvementé dans les sens des arrivées, le Barça pourrait vendre plusieurs joueurs cet hiver. Les Blaugranas doivent réduire leur masse salariale et renflouer les caisses du club pour éviter d’être sanctionné par la Liga. La Ligue espagnole de football pourrait interdire de recrutement le FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, les dirigeants du Barça sont ouverts à la vente de tous les joueurs de l’effectif, exceptés Gavi, Pedri, Alejandro Balde, Ronald Araujo et Ansu Fati.

L’international allemand Marc-André ter Stegen pourrait donc partir en cas de belle offre et le FC Barcelone aurait déjà choisi son potentiel successeur. Selon le média italien Tuttomercato, les dirigeants du Barça auraient coché le nom d’André Onana en cas de départ de Ter Stegen. Le gardien de l’Inter Milan impressionne pour sa première saison en Italie. L’international camerounais s’était notamment montré impérial face au Barça (1-0) pour garder sa cage inviolée. Formé à la Masia, André Onana aurait également l’occasion de faire son retour dans son club formateur, 8 ans après son départ. Reste à savoir si Marc-André ter Stegen quittera le Barça et si André Onana acceptera de partir de l’Inter, un an après son arrivée.

FC Barcelone Mercato : Le Barça se prépare à vendre des cadres

Le FC Barcelone doit impérativement obtenir de bons résultats cette saison pour éviter une nouvelle crise économique. Remporter la Ligue Europa est obligatoire pour les hommes de Xavi, ce succès compenserait les pertes liées à l’élimination prématurée en Ligue des Champions. Les Blaugranas pourraient néanmoins être contraints de vendre un voire plusieurs cadres pour équilibrer leurs comptes en fin de saison. En plus de Memphis Depay et Franck Kessié, Ousmane Dembélé, Marc-André ter Stegen et Frenkie de Jong seraient susceptibles d'être sacrifiés.