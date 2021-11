Mercato OM : 20 M€, une piste estivale de Longoria écartée ?

Publié par Timothée Jean le 11 novembre 2021 à 23:41

Président de l’ OM, Pablo Longoria espère attirer un nouvel attaquant cet hiver. Mais une piste offensive semble déjà écartée par Marseille.

OM Mercato : La piste Jérémie Boga définitivement abandonnée ?

Jorge Sampaoli ne masque pas ses intentions pour le prochain mercato de l’ Olympique de Marseille. L’entraineur de l’ OM a répété à maintes qu’il espérait la signature d’un attaquant supplémentaire pour épauler efficacement Arkadiusz Milik en attaque. Après le départ de Dario Benedetto à Elche, le Polonais demeure jusqu’à ce jour le seul véritable avant-centre dont dispose le club marseillais. Un point noir que la direction de l’ OM souhaite corriger cet hiver.

La direction commence en effet à explorer diverses pistes dans ce sens. Les noms d’Alexis Sanches (Inter Milan) ou encore Julian Alvarez (River Plate) sont annoncés à Marseille. Par contre, le président de l’ OM, Pablo Longoria, semble avoir renoncé à la venue de Jérémie Boga, l’attaquant de Sassuolo qu’il suit depuis de longues dates. Foot Mercato explique que le club phocéen n’a eu aucun contact récent avec l’entourage du natif de Marseille en vue d’un éventuel transfert. Un attentisme révélateur qui confirme que le club phocéen aurait finalement laissé tomber cette piste estivale.

D’autres clubs à l’affût de Jérémie Boga

Par ailleurs, ce retrait de l’Olympique de Marseille pourrait bien faire les autres prétendants pour Jérémie Boga. L’attaquant ivoirien arrive en fin de contrat en juin prochain avec Sassuolo et n’a pas l’intention de prolonger, car il souhaite relever un nouveau sous d’autres cieux. Cette volonté de départ affichée et sa situation contractuelle ont alerté plusieurs clubs européens. Contrairement à l’ OM, la source explique que l’AC Milan, l’Atalanta, la Roma et le Napoli s’activent déjà pour arracher sa signature. De son côté, le club de Sassuolo réclamerait environ 20 millions d’euros pour son transfert et espère toujours convaincre son buteur de prolonger son bail.