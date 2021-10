OM Mercato : Coup de théâtre en vue pour Arkadiusz Milik ?

Publié par Timothée Jean le 08 octobre 2021 à 15:58

Malgré les propos rassurants de la direction de l’OM, la possibilité de voir Arkadiusz Milik quitter le club phocéen en fin de saison est bien réelle. L’attaquant polonais arrive à la fin de son prêt à l’Olympique de Marseille en juin prochain et un club de Série A s’active déjà pour le rapatrier.

OM Mercato : Arkadiusz Milik vers un retour en Serie A

18 mois puis il s’en va ? C’est ainsi que l’on pourrait résumer l’aventure d’Arkadiusz Milik à l’ Olympique de Marseille. Arrivé en janvier 2021 dans le cadre d'un prêt avec option d'achat en provenance de Naples, l'avant-centre a réalisé d'excellentes performances avec l'Olympique de Marseille. En six mois, le joueur de 27 ans a inscrit 9 buts en 15 rencontres sous les couleurs marseillaises. Avec de tels débuts, Arkadiusz Milik reste un atout à conserver pour les dirigeants de l’OM. Les responsables marseillais ont d’ailleurs trouvé les mots justes pour le retenir cette saison. Arkadiusz Milik est ainsi resté à l’OM où il est « heureux ».

Indisponible durant plus de quatre mois en raison d'une grave blessure, le Polonais a fait son retour sur les pelouses de la Ligue 1 le week-end dernier à Lille et est déterminé à retrouver son meilleur niveau. Il a récemment posté un message sur les réseaux sociaux, donnant un aperçu de son état d’esprit. « À partir d'aujourd'hui, je ne ferai que cela pour recommencer à marquer et à gagner », a indiqué Milik, déterminé à se « battre davantage » pour permettre à l’OM d’atteindre ses objectifs. Il se murmure cependant que son avenir n’est pas assuré à Marseille. D’autant plus que l’avant-centre est entré dans la dernière année de son prêt avec l’OM. Si sa situation contractuelle n’évolue pas, le joueur de 24 ans retournera en Italie, où un prétendant s’active déjà pour arracher sa signature.

La Fiorentina insiste pour Milik

La Nazione révèle en effet que la Fiorentina est toujours intéressée par le profil d’Arkadiusz Milik. Après une première tentative manquée lors du dernier mercato, la Viola serait prête à revenir à la charge pour le buteur polonais en juin prochain. Ce retour de flamme ne déplairait pas aux dirigeants de Naples, désireux de brader leur joueur en échange de quelques millions. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont donc prévenus, le prochain mercato estival s’annonce très mouvementé pour Milik.