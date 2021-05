OM Mercato : Jérémie Boga annonce son transfert pour Marseille ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2021 à 15:30

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Sassuolo, Jérémie Boga est annoncé dans le viseur de l’OM afin de succéder à Florian Thauvin. Alors que le mercato estival n’ouvre ses portes que le 9 juin prochain, l’attaquant ivoirien vient de faire une grosse annonce sur son avenir.

Courtisé par l'OM, Jérémie Boga annonce son départ

Arrivé en 2018 en provenance des U23 de Chelsea pour 10 millions d’euros, Jérémie Boga ne va pas poursuivre son aventure avec Sassuolo. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international ivoirien n’a pas trouvé d’accord avec sa direction pour prolonger son bail. Et pour ne pas le voir s’en aller gratuitement dans un an, le club italien a décidé de le placer sur le marché des transferts lors du prochain mercato estival. Dans une interview accordée au quotidien L’Équipe ce vendredi, le natif de Marseille a confirmé les plans de Sassuolo pour son avenir.

« Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge, mais on ne s'est pas mis d'accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été », a déclaré l’attaquant de 24 ans. Une occasion à saisir pour l’Olympique de Marseille, mais également pour l’Olympique Lyonnais puisque Juninho est annoncé sur les traces du jeune compatriote de Didier Drogba. L’affaire est pourtant loin d’être facile puisque le principal concerné n’exclut pas de suivre son entraîneur.

Jérémie Boga : L’OM et l’OL à la lutte avec le Shakhtar Donetsk

Après une courte pige à Rennes entre 2015 et 2016, Boga pourrait signer son retour en France à l’Olympique de Marseille ou à l’Olympique Lyonnais. À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, notamment pour remplacer respectivement Florian Thauvin et Memphis Depay, les deux clubs olympiens sont intéressés par le profil de l’Ivoirien. Toutefois, le joueur de Sassuolo n’écarte pas la possibilité de suivre son entraîneur Roberto De Zerbi, qui va quitter lui aussi Sassuolo, annoncé sur le banc du Shakhtar Donetsk.

« Après trois ans passés ici, c'est le bon moment. J'aimerais franchir un palier. S'il y a la possibilité de suivre le coach, pourquoi pas. Après, ça ne veut pas dire que je vais le suivre partout. Il faudra voir où il va, ce qu'il se passe en fin de saison. Je ne ferme aucune porte », a-t-il expliqué. Reste à savoir si l’OM et l’OL parviendront à le convaincre de snober l’Ukraine pour la France.