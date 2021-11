ASSE Mercato : Un jeune joueur de Sainté sur le départ

Publié par ALEXIS le 12 novembre 2021 à 10:41

Un jeune joueur de l’ ASSE qui manque de temps de jeu serait à l’essai avec un club de National en Haute-Savoie. Il pourrait être libéré par Sainté.

ASSE : Edmilson Correia à l'essai à Annecy

Edmilson Correia est sur le point de quitter l’ ASSE où il manque de temps de jeu. Selon les informations du journal Le Dauphiné, il a été mis à l’essai par le FC Annecy (National 1). Il a pris part au match amical contre le Servette Genève (L1 Suisse) d'après la source. Les deux équipes se sont séparées dos à dos (2-2). Selon les informations du média, le jeune attaquant de l’AS Saint-Étienne a disputé 75 minutes du match avant sa sortie suite à des crampes.

Avant le club de Haute-Savoie, Edmilson Correia avait été testé par l’AS Nancy-Lorraine (Ligue 2) la saison dernière. Le joueur de 21 ans appartient toujours à l’ ASSE. Prolongé le 15 juin 2021 pour une saison supplémentaire, il est sous contrat jusqu’en juin 2023. Toutefois, il pourrait être libéré de son bail à défaut d'un transfert, afin de lui permettre de lancer sa carrière.

Le jeune ailier ne rentre plus dans les plans de Puel

Pour rappel, le Bissau-Guinéen a rejoint le club ligérien à l’été 2019 en provenance de son pays natal. Il avait d’abord intégré le groupe de National 2, avant d’être admis à l’entraînement de l’équipe professionnelle stéphanoise. Il avait été promu chez les pros par Claude Puel à son arrivée au poste de manager général et coach de l’ ASSE le 4 octobre 2019. C’est d’ailleurs sous les ordres du technicien castrais que Edmilson Correia a signé son premier contrat professionnel en faveur de l’AS Saint-Étienne, le 24 janvier 2020.

Cependant, il a attendu 10 mois pour disputer son premier match en Ligue 1, soit en novembre 2020. À ce jour le natif de Guinée-Bissau compte 7 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot des Verts, soit précisément 4 en Ligue 1, 2 en coupe de la Ligue et 1 en coupe de France en 2019-2020, et ne rentre plus dans les plans de Claude Puel.