ASSE Mercato : Soucasse scelle enfin le sort de Claude Puel !

Publié par Thomas le 10 novembre 2021 à 12:05

Après un début de saison calamiteux, le président exécutif de l' ASSE, Jean-François Soucasse, a fait une grande annonce sur Claude Puel.

ASSE Mercato : Soucasse conforte Puel mais…

Longtemps sur la sellette à Sainté et fortement chahuté par une partie des supporters, Claude Puel vient d’être conforté dans son poste d’entraîneur à Saint-Étienne par son président exécutif Jean-François Soucasse, ce mercredi. Une annonce qui risque de faire grincer des dents certains fans, qui voient en Puel le principal responsable du début de saison catastrophique des Verts.

La première victoire de l’ ASSE le week-end dernier contre Clermont (3-2) a semble-t-il joué en la faveur du technicien français. Menés 0-2 jusqu’au dernier quart d’heure, les Stéphanois ont réussi l’exploit de revenir a score et s’imposer dans les dernières secondes du match grâce à des buts de deux entrants (Krasso et Nordin).

Invité de France Bleu Saint-Étienne Loire, le dirigeant ligérien a affirmé que Puel avait l’expérience nécessaire pour relever la tête de ce genre de situation. " J’ai beaucoup trop d’expérience dans le football pour prendre des décisions définitives. Claude est un éducateur et un manager général de club expérimenté. Il a déjà connu des situations difficiles et n’a jamais connu de relégation. Il n’est pas étonné d’être la cible des critiques. Pas plus lui, que les joueurs et les dirigeants dont je fais partie. Nous sommes ensemble sur le même bateau ", a déclaré Jean-François Soucasse sur les ondes de la radio locale.

Le président exécutif a par la suite affirmé que tout le staff était sur la même longueur d'onde. " Ce que je veux savoir aujourd’hui, c’est si le staff et les joueurs poursuivent un projet commun qui est clairement indentifié : celui d’assurer le maintien en Ligue 1 de l’AS Saint-Etienne. Aujourd’hui Claude - comme ses adjoints et ses joueurs - est parfaitement mobilisé. "

...Puel n'est pas intouchable

Le dirigeant stéphanois a néanmoins rappelé que Puel n’était pas intouchable, et que son avenir dans le Forez dépendrait des résultats obtenus. " Comme dans tout club sportif, la grille d’évaluation se fait par les résultats, seuls les résultats sportifs sortiront le club de là. Je ne suis pas l’avocat de Claude Puel, conclut-il. Est-ce que le début de saison est satisfaisant ? Bien évidemment que non. Est-il décevant ? Oui. Avons-nous tous une part de responsabilité ? Oui. Il ne faut pas que la situation de Claude Puel exonère les joueurs, la direction de notre part de responsabilité." Face à Troyes lors de la prochaine journée, l’ ASSE aura l’occasion de sortir de la zone rouge, face à un concurrent direct au maintien.