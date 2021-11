PSG Mercato : Brozovic fixe une seule condition pour signer au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 12 novembre 2021 à 11:11

En fin de contrat avec l’Inter Milan, Marcelo Brozovic intéresse le PSG. Et le joueur de 28 ans sait ce qu’il veut pour son futur bail.

Marcelo Brozovic trop cher pour l’Inter Milan ?

Arrivé en 2016 contre 8 millions d’euros en provenance du Dinamo Zagreb, Marcelo Brozovic arrive au terme de son engagement avec l’Inter Milan le 30 juin prochain. Élément de base du système de jeu des Nerazzurri, le milieu de terrain de 28 ans est en discussion avec sa direction en vue d’une prolongation. Seulement, les deux parties peinent à se mettre d’accord sur le plan financier.

À en croire les renseignements glanés par le journaliste italien Nicolò Schira, l’Inter Milan propose un salaire annuel de 5,5 millions d'euros, alors que l’international croate veut profiter de sa situation pour obtenir une rémunération de 8 millions par saison avec son nouveau bail. Le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid et l'AC Milan surveillent de près ce dossier. Selon plusieurs sources italiennes, le compatriote de Luka Modric envisagerait de quitter Milan à l'issue de la saison si aucun accord n’est trouvé d’ici cet hiver pour sa prolongation. Mais en attendant, Marcelo Brozovic a donné de la voix à propos de sa situation.

PSG Mercato : Marcelo Brozovic n’écarte rien

Nicolò Schira assure que les dirigeants de l’Inter Milan et le représentant de Marcelo Brozovic ont prévu de se rencontrer prochainement pour tenter de faire avancer le dossier de la prolongation et trouver un accord pour un nouvel engagement jusqu'en juin 2025. De son côté, le journaliste Fabrizio Biasin estime que les pourparlers sont assez compliqués entre les deux parties et ne devraient pas déboucher sur un accord de si tôt.

« Brozovic demande 8 millions et l’Inter ne peut pas le garantir, mais d’autres clubs le peuvent, les habituels. Je pense qu’il va y réfléchir avant de partir, mais Inter ne peut pas aller au-delà de 6 millions », explique Fabrizio Biasin. Interrogé en conférence de presse, le principal concerné a préféré botter en touche, laissant toutefois les portes ouvertes pour son avenir. « Mon avenir ? On verra », a lancé Marcelo Brozovic. Le Paris Saint-Germain et Leonardo savent donc ce qui leur reste à faire dans ce dossier.